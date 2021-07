Lazio in via di costruzione: Claudio Lotito non è uno che fa spesso discorsi di calciomercato, quindi quanto scritto sulla rivista ufficiale biancoceleste circa il nuovo progetto merita sicuramente attenzione.

"Questa società e questa presidenza hanno scritto assieme, con il contributo di calciatori, tecnici, di tutti i tifosi, tante sorprendenti pagine di Lazio".

Il patrono della Lazio, che da poco ha festeggiato il 17° anno alla Lazio pensa in grande anche in chiave mercato: in arrivo qualcuno di nuovo per Sarri?

"Nuovi calciatori acquistati dalla società sono già in ritiro e altri arriveranno per migliorare una rosa che molti ci invidiano".

La Lazio di Maurizio Sarri prende forma.

