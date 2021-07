Nonostante il periodo di difficoltà economica post-Covid che ha investito tutti i club, il Paris Saint-Germain non riesce proprio ad astenersi dall'esagerare sul mercato. Dopo aver accasato Sergio Ramos Donnarumma dalla piazza dei free agent e tentato un assalto al rossonero Theo Hernandez , il club Nasser Al-Khelaifi è stato pizzicato da numerosi organi di stampa per l'usuale abbondanza di talento in un'insolita zona del campo: la porta.

Al momento, il Paris Saint-Germain tiene sotto contratto professionale ben 10 portieri, tra giovani e veterani. Alcuni sono in via d'uscita, altri verranno smistati tra le giovanili, altri ancora competeranno per una maglia da primo o secondo portiere. L'ultimo arrivato in prima squadra non è, come tutti potremmo facilmente pensare, Gigio Donnarumma: a fare cifra tonda tra i pali è il 18enne malgascio Mathyas Randriamamy, aggregatosi al gruppo di Pochettino dopo aver fatto gavetta nell' Under 17 e nell'Under 19 del club.

Volendo stilare una lista gerarchica dei portieri a disposizione del tecnico ex-Tottenham, troviamo comunque il neo-Campione d'Europa Gigio in pole position.

La lista dei portieri del PSG

Gianluigi Donnarumma (appena ingaggiato dal club)

Keylor Navas (ha rinnovato col club questa primavera, competerà per un posto da titolare)

Sergio Rico (il vice di Navas nella stagione passata, avrebbe chiesto la cessione per guadagnarsi qualche minuto da titolare)

Alphonse Areola (di ritorno dal prestito al Fulham, dovrebbe riprendere la rotta inglese presto, accasandosi al West Ham)

Alexandre Letellier (titolare nell'ultima amichevole contro il Le Mans, si candida a numero 3 per la prossima stagione)

Marcin Bulka (altro rientrante, in cerca di un'avventura lontano da Parigi)

Lucas Lavallée (18 anni, appena acquistato dal Lille, rinforzerà l'Under 19)

Denis Franchi (18 anni, a valutare)

Garissonne Innoncent (21 anni, da valutare)

Mathyas Randriamamy (18 anni, da valutare)

