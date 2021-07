ci sarebbero degli intoppi nella trattativa con il Paris Saint Germain, club apparso in pole dal primo giorno nella corsa per accaparrarsi l'ex-capitano del Real Madrid. Continua a tenere banco la vicenda legata alla prossima squadra di Sergio Ramos , con il difensore che ieri sui social ha mostrato tutto il suo supporto per i suoi compagni di Nazionale impegnati nella sfida con la Svizzera. Per l'edizione inglese di Goal, infatti,, club apparso in pole dal primo giorno nella corsa per accaparrarsi l'ex-capitano del Real Madrid.

In Inghilterra assicurano infatti che qualcuno, a Parigi, avrebbe dubbi sull'impatto che potrebbe avere nello spogliatoio un giocatore di grandissima personalità come Sergio Ramos. Sempre secondo Goal, potrebbero esserci poi dei problemi con la durata del contratto in questione, con lo spagnolo che chiede un triennale da 15 milioni a stagione. Non certo poco per un classe 1985.

Sergio Ramos Credit Foto Getty Images

ci sarebbero Chelsea ed Arsenal, con i Gunners che avrebbero addirittura già avviato un sondaggio con l'entourage dell'iberico. Ricordiamo che, negli ultimi giorni, Ramos aveva rifiutato una proposta da 10 milioni di sterline l'anno avanzatagli dal Manchester United, Alla finestra, qualora clamorosamente (il PSG è ancora saldamente in pole) dovesse saltare la trattativa con i francesi,, con i Gunners che avrebbero addirittura già avviato un sondaggio con l'entourage dell'iberico. Ricordiamo che, negli ultimi giorni, Ramos aveva rifiutato una proposta da 10 milioni di sterline l'anno avanzatagli dal Manchester United, che ora sembrerebbe aver virato sul suo ex-compagno di reparto, il francese Raphael Varane.

Sergio Ramos in lacrime nel momento dell'addio al Real Madrid

