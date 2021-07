Gianluigi Donnarumma è ancora in vacanza, meritatamente, dopo PSG dove si giocherà il posto tra i pali con Keylor Navas. Anzi, saranno proprio indicative le prime amichevoli per capire sui chi farà maggior affidamento il tecnico Pochettino (Milan a parametro zero. è ancora in vacanza, meritatamente, dopo la vittoria dell'Europeo con l'Italia . Si avvicina, però, il suo arrivo aldove si giocherà il posto tra i pali con. Anzi, saranno proprio indicative le prime amichevoli per capire sui chi farà maggior affidamento il tecnico che ha appena rinnovato il contratto ) in questa prima parte di stagione. Comunque, almeno per adesso, dovrebbe essere sempre il costaricano ad essere il portiere n° 1 del club. Lo dicono anche i contratti dei due giocatori, considerando le cifre che Donnarumma percepirà nella sua prima stagione all'ombra della Tour Eiffel dopo aver lasciato il

Secondo quanto riportato dall'Equipe, Donnarumma ha sì firmato un contratto di 5 anni con i parigini ma con ingaggio a salire. Il che vuol dire che nella sua prima stagione arriverà a percepire 7 milioni netti, esclusi i bonus. Bonus che ovviamente saranno riconducibili ai risultati del club e ai risultati personali (vedi il raggiungimento della finale di Champions League), ma anche derivanti da “comportamenti etici”. Il giocatore potrebbe guadagnare fino ad un milione in più nel caso in cui non venga mai accostato al mondo delle scommesse, non faccia dichiarazioni pubbliche contro le scelte societarie o le scelte tattiche del proprio allenatore o ancora non si esponga in nessun modo con atti di propaganda politica o religiosa che potrebbero danneggiare l'immagine del club.

10 milioni. Per ora, quindi, Keylor Navas resta il portiere più pagato del PSG (8,2 milioni netti a stagione dopo l'ultimo rinnovo Quindi, per riassumere, i 7 milioni netti di base annua, potranno salire già al termine di questa stessa stagione. A partire dal secondo anno, invece, saranno proprio i risultati a determinare il nuovo ingaggio di Donnarumma che punta però a salire a quota. Per ora, quindi,resta il portiere più pagato del PSG ( squadra che ha 10 portieri in rosa ), con l'ex Real Madrid che percepiscea stagione dopo l'ultimo rinnovo firmato nell'aprile scorso

