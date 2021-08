Calcio

Calciomercato: Abraham è atterrato a Roma, che accoglienza dei tifosi giallorossi

CALCIOMERCATO - Tammy Abraham è pronto a diventare l'acquisto più costoso della storia della Roma: in mattinata, l'ormai ex attaccante del Chelsea è atterrato nella Capitale per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Tifosi in delirio all'aeroporto.

00:00:39, un' ora fa