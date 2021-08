Messi col Barcellona, tanto che il giocatore argentino era rientrato apposta dalle vacanze per apporre la propria a parametro zero, ma quanti club Manchester City si è già tagliato fuori, dopo aver ufficializzato PSG con Pochettino che ha confermato l'interesse. Ma ci sarebbe anche il Chelsea, nonostante stiano trattando Lukaku per 130 milioni dall'Inter. Un fulmine a ciel sereno. Sembrava fatta per il rinnovo dicol, tanto che il giocatore argentino era rientrato apposta dalle vacanze per apporre la propria firma sul nuovo contratto . Contratto però respinto dalla Liga, visto i problemi economici del Barça a rispettare il Salary Cap , e Messi si trova così senza squadra. Sarà libero, ma quanti club possono davvero permettersi un giocatore come lui? Con il suo ingaggio? Ilsi è già tagliato fuori, dopo aver ufficializzato l'arrivo di Grealish per 117 milioni , e resta solo ilcon Pochettino che ha confermato l'interesse. Ma ci sarebbe anche il, nonostante stiano trattando Lukaku per 130 milioni dall'Inter.

Abramovich convoca una riunione urgente

Secondo il giornale spagnolo AS, infatti, Abramovich non vuole farsi lasciare andare via questa occasione. Messi a 0€? E quando ricapita? Però bisogna capire a quali condizioni. Il numero 1 del Chelsea però ha convocato una riunione urgente con i dirigenti dei Blues per capire i movimenti attuali del club e se ci sono delle operazioni che possono far saltare un'eventuale trattativa per Messi (Lukaku?) e ha chiesto inoltre ad un suo rappresentante di fiducia di sentire l'entourage di Messi per imbastire una trattativa o, quantomeno, ascoltare le richieste dell'attaccante argentino e valutare la fattibilità dell'operazione.

Messi addio: rivivi il gol da favola nell'ultima finale col Barça

E Lukaku?

Bella domanda. Al netto della potenziale, anzi quasi sicura, uscita di Werner, il Chelsea si ritroverebbe comunque a fare 'troppe' operazioni. La trattativa per Lukaku potrebbe costare fino a 140 milioni per prelevarlo dall'Inter e l'ingaggio di Messi resta monstre. Altro che stipendio dimezzato, ora che può andare via a parametro zero. Resta molto complicato prendere sia Messi che Lukaku, ma Abramovich ha chiesto ai suoi di fare qualche conticino...

Laporta: "Siamo grati a Messi, ma il Barça è più importante"

