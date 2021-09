Lautaro Martinez, Alejandro Camano. Il contratto non è ancora firmato, ma siamo ormai ai dettagli per la riconferma dell'argentino che ha scelto di rimanere all'Inter nonostante fosse andato via quel Conte che lo lanciò in maniera definitiva nel calcio che conta. Lautaro Martinez avrà anche un adeguamento economico con questo nuovo contratto: passerà da 2,5 milioni a stagione a 6 milioni netti più bonus fino al 2025. Lo aveva già detto Marotta , ma a confermare il tutto ci ha pensato anche il procuratore di, Alejandro Camano. Il contratto non è ancora firmato, ma siamo ormai ai dettagli per la riconferma dell'argentino che ha scelto di rimanere all'Inter nonostante fosse andato via quel Conte che lo lanciò in maniera definitiva nel calcio che conta. Lautaro Martinez avrà anche un adeguamento economico con questo nuovo contratto: passerà da 2,5 milioni a stagione afino al 2025.

Le parole dell'agente

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Rinnovo chiuso? Non ancora, ci stiamo lavorando con l'Inter, in grande sintonia. Non è ancora definito, mancano dei dettagli per chiudere l'operazione. La volontà è quella di andare avanti insieme, la cosa importante è che Lautaro è molto felice all'Inter. [Alejandro Camano a FC1908]

Manca davvero poco al nuovo matrimonio e, oltre al rinnovo di contratto con adeguamento, non ci saranno più clausole rescissorie. Non è stata inserita, infatti, nessuna clausola, come fu fatto nel 2018, quando l'attaccante argentino poteva liberarsi con un'offerta da 111 milioni.

Locatelli: "Il gol col Milan? Mia nonna juventina mi disse..."

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55