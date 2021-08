Jérôme Boateng si è avvicinato al Lione. Non hanno ancora trovato l'accordo per il contratto, ma l'ex campione del mondo è molto interessato al progetto della squadra di Peter Bosz. I due sono stati avversari in Bundesliga, con l'allenatore olandese che ha guidato prima il Borussia Dortmund poi il Bayer Leverkusen, e il centrale lo ritiene un ottimo tecnico. Boateng è quindi atteso a Lione nella mattinata di mercoledì per le visite mediche e per definire il contratto che lo legherà per un anno (con opzione per il secondo). Non solo Messi , anche altri giocatori sono pronti a sbarcare in Ligue 1. Nelle ultime ore, infatti,si è avvicinato al. Non hanno ancora trovato l'accordo per il contratto, ma l'ex campione del mondo è molto interessato al progetto della squadra di. I due sono stati avversari in Bundesliga, con l'allenatore olandese che ha guidato prima il Borussia Dortmund poi il Bayer Leverkusen, e il centrale lo ritiene un ottimo tecnico. Boateng è quindi atteso a Lione nella mattinata di mercoledì per le visite mediche e per definire il contratto che lo legherà(con opzione per il secondo).

Il Lione ha battuto la concorrenza della Lazio

C'è da limare però la questione ingaggio, visto che Boateng al Bayern Monaco percepiva circa 12 milioni lordi l'anno. Non una cifra sostenibile per il Lione che ha battuto però la concorrenza della Lazio che si era inserita nei giorni scorsi per arrivare al classe '88.

Ma il calciomercato non è finito?

Effettivamente in Ligue 1 il mercato chiude alle 24, come in Inghilterra o in Spagna. Ma Boateng è svincolato dal Bayern Monaco e potrà passare ancora qualche giorno per decidere in maniera definitiva del suo futuro.

Bayern-Augsburg 5-2: le lacrime di Boateng, il record di Lewandowski

