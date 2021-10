Antonio Conte si è seduto sulla panchina di un club di massima serie a stagione in corso: era il settembre 2009 e non andò bene. L'avventura del tecnico leccese all'Atalanta, infatti, terminò dopo 108 giorni con l'esonero tra tensioni con la piazza bergamasca e rapporti non idilliaci all'interno dello spogliatoio, in particolare con il capitano Cristiano Doni. A distanza di pochi mesi dalla risoluzione consensuale con l'Inter, il suo nome è tornato alla ribalta per un possibile approdo al Manchester United, allenato dal dicembre 2019 da Ole Gunnar Solskjaer. Il club è reduce da un avvio di campionato deludente (8 punti dal Chelsea capolista dopo sole 9 giornate), nonostante una campagna acquisti faraonica che ha portato, tra gli altri, Cristiano Ronaldo, Sancho e Varane ad Old Trafford. I tabloid hanno preparato il terreno nella scorsa settimana, Guardian ha lanciato la bomba: "Antonio Conte è pronto a discutere un accordo con i Red Devils". Solo una voltasi è seduto sulla panchina di un club di massima serie a stagione in corso: era il settembre 2009 e non andò bene. L'avventura del tecnico leccese all'Atalanta, infatti, terminò dopo 108 giorni con l'esonero tra tensioni con la piazza bergamasca e rapporti non idilliaci all'interno dello spogliatoio, in particolare con il capitano Cristiano Doni. A distanza di pochi mesi dalla risoluzione consensuale con l'Inter, il suo nome è tornato alla ribalta per un possibile approdo al Manchester United, allenato dal dicembre 2019 da. Il club è reduce da un avvio di campionato deludente (8 punti dal Chelsea capolista dopo sole 9 giornate), nonostante una campagna acquisti faraonica che ha portato, tra gli altri,, Sancho e Varane ad Old Trafford. I tabloid hanno preparato il terreno nella scorsa settimana, all'indomani dell'umiliazione per mano del Liverpool , ilha lanciato la bomba:

Cosa sta succedendo nello spogliatoio dello United?

Secondo l'autorevole quotidiano britannico diverse fonti nello spogliatoio hanno fatto emergere dubbi su Solskjaer dopo il 5-0 rimediato con i Reds. Molti elementi lo considerano tatticamente deludente e lontano anni luce da manager rivali come Klopp, Tuchel e Guardiola, nonostante lo apprezzino come persona. Dal canto suo, il tecnico ha definito la sconfitta contro il Liverpool "il momento più buio da quando allena". Un k.o. arrivato alla fine di un filotto di risultati negativi in cui la squadra ha racimolato la miseria di un punto nelle ultime 4 di Premier. Risultati che hanno fatto drizzare le antenne al proprietario americano dello United, Joel Glazer che, sempre secondo il Guardian, avrebbe ancellato tutti gli appuntamenti di lunedì per incontrare l'amministratore delegato, Richard Arnold, e valutare le prossime mosse anche perchè prima della sosta i Red Devils sono attesi da Tottenham e Atalanta e chiuderanno con il derby di Manchester contro il City. Partite che possono spostare gli equilibri di una stagione.

Antonio Conte è l'uomo giusto?

Per rispondere a questa domanda bisogna provare a capire quali sono i problemi della gestione Solskjaer. Principalmente sono tre: di natura difensiva (già 15 gol subiti, lo United è la 5ª peggior difesa della Premier), di natura caratteriale (in molti criticano il suo approccio "leggero" con big come CR7 e Pogba) e di natura tecnico-tattica (il norvegese non ha ancora definito un centrocampo titolare e non sta valorizzando top player come Jesse Lingard, Donny van de Beek e Nemanja Matic). Dopo il mercato da 140 milioni e il perfezionamento della rosa, i vertici dei Red Devils hanno dato fiducia a Solskjaer per la terza stagione consecutiva anche perchè il vice presidente esecutivo, Ed Woodward, che ha rassegnato le dimissioni dopo il fallimento del progetto Superlega (e potrebbe lasciare definitivamente il club a fine 2021) è uno dei suoi principali sostenitori. L'eventuale arrivo di Conte, che alla guida del Chelsea nel 2016/17 ha vinto il campionato inglese e la FA Cup nella stagione successiva, sarebbe di certo una rivoluzione per l'ambiente e una soluzione a tanti mali soprattutto dal punto di vista dell'approccio alle partite e della gestione dello spogliatoio. Lo si è visto con il "caso Eriksen" l'anno scorso nell'Inter: il "noi" viene prima dell'"io", senza vie di mezzo. Conte è abituato ad avere a che fare con top player e obiettivi prestigiosi oltre che con stipendi astronomici, così come Zinedine Zidane, altro "disoccupato" di lusso più volte accostato alla panchina di Manchester. La scelta di Glazer (sempre se il patron americano propenderà per l'esonero di Solskjaer) potrebbe essere indirizzata dalla storia dei due allenatori e dalla necessità del club di avere una guida nel lungo termine, che possa seguire le orme di una leggenda come Sir Alex Ferguson e che sia già abituata a vincere a livello internazionale. E in questo il profilo del francese sembra essere più vicino alle esigenze dei Red Devils: a differenza di Conte, Zidane ha infatti allenato solo il Real Madrid per cinque anni (con un'interruzione di una stagione) e ha vinto già tre Champions League.

