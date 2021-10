Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Inter-Juve, derby per Lucca. Barella sempre più vicino al rinnovo IERI A 06:49

I tabloid scatenati: Conte vicino allo United

"Se perde è al capolinea", titola il Mirror questa mattina. Secondo la maggior parte dei tabloid oltremanica il destino di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United dipenderà dall'esito della supersfida di domenica pomeriggio ad Old Trafford contro il Liverpool. In caso di sconfitta (nelle ultime tre due ko e un pareggio) un candidato forte per sostituire "Baby face" è Antonio Conte, definito "fiery italian" dai quotidiani britannici.

La nostra opinione: sarebbe un ritorno in Premier League per Conte, che dal 2016 al 2018 è stato sulla panchina del Chelsea e che dopo aver conquistato lo scudetto con l’Inter ha interrotto il contratto ad agosto. Anche secondo il Sunday Times l’ex c.t. della Nazionale sarebbe interessato alla panchina dello United, ma solo se fossero soddisfatte determinate condizioni economiche.

Pogba, la Juve in fondo ci spera

Nel postpartita di Manchester United-Atalanta il centrocampista francese ha detto che si diverte a giocare nei Red Devils, con CR7 in particolare. Questo nonostante il rapporto non sempre idilliaco con l'ambiente, un contratto in scadenza a fine stagione. Secondo calciomercato.com al momento è difficile che Pogba torni alla Juventus, che lo culla come sogno di mercato ma che non potrebbe permettersi il suo ingaggio da oltre 10 milioni di euro, anche se l'acquisizione del cartellino la prossima estate avverrebbe a parametro zero.

La nostra opinione: Pogba-Juve è uno dei tormentoni di mercato degli ultimi anni. Le dichiarazioni del giocatore in occasione delle Final Four di Nations League hanno riacceso le speranze di tanti tifosi bianconeri. Se son rose, fioriranno...

L'Inter blinda Barella

Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo il rinnovo di Lautaro Martinez, anche quello di Nicolò Barella è definito in ogni dettaglio. L'accordo è totale con l'Inter e già da questa stagione porterà il numero 23 nerazzurro a guadagnare 2 milioni in più rispetto ai 2,5 del contratto stipulato nel 2019. Sarà un quinquennale fino al 2026 che dal 2022-23 garantirà al centrocampista della Nazionale 5 milioni più bonus legati alle vittorie della squadra e, anno dopo anno, ci sarà un incremento (contenuto) della cifra fissa.

La nostra opinione: Barella nella classifica dei più pagati della rosa ha affiancato Calhanoglu e lo precedono solo Eriksen, Martinez e Dzeko. L'obiettivo di Marotta è renderlo uomo immagine dell'Inter un po' come sta cercando di fare Dybala con la Juve.

Allegri: "Ora la Juve ha piacere anche a difendere"

Calciomercato 2020-2021 L'Inter pensa a Insigne, Belotti via dal Toro a gennaio? 21/10/2021 A 07:19