Dal Bologna alla Premier League. Takehiro Tomiyasu è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Il club londinese ha annunciato ufficialmente l'arrivo del difensore giapponese, che lascia le Due Torri e la Serie A dopo due stagioni. Valorizzato, valorizzatissimo dopo che i felsinei lo avevano prelevato dal Sint-Truiden nell'estate del 2019. Operazione, a titolo definitivo, da 20 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus. E contratto di quattro anni per Tomiyasu.

"Takehiro è un difensore forte con una buona esperienza in Serie A e a livello internazionale. È un difensore versatile con grandi qualità difensive, elevate capacità tecniche e bravura con la palla. Sarà un membro importante della nostra squadra. Non vediamo l'ora che Takehiro inizi a lavorare con noi quando tornerà dall'impegno con la sua nazionale".

Tomiyasu non è praticamente sceso in campo nelle prime due giornate dell'attuale campionato: nemmeno convocato all'esordio contro la Salernitana, ha giocato una decina di minuti a Bergamo ha scherzato Sinisa Mihajlovic , riferendosi proprio alla corte spietata di vari club, specialmente inglesi, nei confronti del proprio giocatore. Alla fine l'ha spuntata l'Arsenal, subito costretto a risalire la china dopo un avvio di Premier League disastroso: tre partite, tre sconfitte, neppure un gol messo a segno. Non esattamente il modo ideale per iniziare l'avventura inglese.