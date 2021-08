Romero andrà al Tottenham. Non è ufficiale, ma poco ci manca con l'Atalanta che ha trovato l'accordo con il club londinese per la cessione del difensore argentino che era da poco rientrato dalle vacanze (Barcellona, con il Tottenham che verserà nelle casse del club orobico la bellezza di 50 milioni più 5 di bonus per il classe '98. Una cifra super per l'Atalanta che continua a fare colpi di mercato... In uscita! Una sua grande caratteristica degli ultimi anni. Saper monetizzare i giocatori che ha sapientemente fatto valorizzare in campo. Con buona pace dei tifosi che, qualche settimana fa, andrà al. Non è ufficiale, ma poco ci manca con l'Atalanta che ha trovato l'accordo con il club londinese per la cessione del difensore argentino che era da poco rientrato dalle vacanze ( dopo averlo riscattato dalla Juve ). Battuta la concorrenza del, con il Tottenham che verserà nelle casse del club orobico la bellezza diper il classe '98. Una cifra super per l'Atalanta che continua a fare colpi di mercato... In uscita! Una sua grande caratteristica degli ultimi anni. Saper monetizzare i giocatori che ha sapientemente fatto valorizzare in campo. Con buona pace dei tifosi che, qualche settimana fa, avevano protestato con la società per il mercato in uscita.

Arriva Demiral al suo posto

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

E l'Atalanta ha già trovato il sostituto del centrale argentino, considerando che sta per arrivare Demiral dalla Juventus. Il centrale turco, dopo una stagione in bianconero, si trasferirà all'Atalanta con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Ma Romero non era della Juventus?

È vero, tecnicamente parlando Romero era un giocatore della Juventus, considerando che era stato 'mandato' all'Atalanta con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto. L'Atalanta, infatti, riscatterà in maniera anticipata il giocatore per poi cederlo al Tottenham e intascarsi i 55 milioni. Soldi che reinvestirà però subito per andare a prendersi Demiral.

Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’Atalanta B.C. S.p.A. di esercitare un diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di 16 milioni, pagabili in tre esercizi. [il contratto di acquisto di Romero da parte dell'Atalanta]

Calciomercato 2020-2021 Messi-Barça, c’è l’accordo: 5 anni con ingaggio dimezzato 14/07/2021 A 13:02