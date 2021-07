L'Atalanta si conferma un club che punta sempre sui giovani. Il nuovo colpo si chiama Matteo Lovato: il difensore classe 2000 arriva dall'Hellas Verona, dove ha esordito in Serie A dando subito un'ottima impressione. Lovato era una richiesta di Gasperini e il club lo ha accontentato, bruciando la forte concorrenza di alcuni club importanti interessati al ragazzo. Il difensore si trasferisce all'Atalanta a titolo definitivo: l'operazione costerà 11 milioni complessivi al club di Percassi.

Inoltre, ci sarà un 15% del costo totale del cartellino che spetterà a metà tra il Genoa e il Padova, i due club che hanno cresciuto Lovato nei rispettivi settori giovanili. L'acquisto di Lovato non è stato fatto in vista di una futura partenza di Romero (vicino comunque al Tottenham): l'Atalanta, che incontrerà il club inglese nei prossimi giorni, in caso di partenza del suo difensore argentino punterà a Demiral della Juventus.

