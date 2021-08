Atalanta ha chiuso questo primo ciclo di amichevoli con la vittoria Piccoli e Kovalenko. In conferenza stampa, però, si parla in maniera importante di cessioni con il tecnico Gasperini. Sia per Romero, L'ha chiuso questo primo ciclo di amichevoli con la vittoria sul Pordenone per 2-1 grazie ai gol di. In conferenza stampa, però, si parla in maniera importante di cessioni con il tecnico. Sia per Romero, cercato dal Tottenham e non solo , ma anche di Ilicic che ha chiesto alla società la cessione. A confermarlo è stato lo stesso allenatore dei bergamaschi. E adesso?

Come ho visto Ilicic?

A fine stagione ha manifestato chiaramente la voglia di fare nuove esperienze e trovare nuove emozioni. Ma ha fatto bene la preparazione. È la prima volta che lo vedo con qualche kg in più. È indice di ottima salute, non ha saltato un minuto di allenamento e non ha mai imprecato su niente, non è mai successo da quando sono qua. Secondo me si sta preparando per trovare una squadra che gli dia la possibilità di fare ancora qualcosa di importante, ha ancora i mezzi per poterlo fare

È sicuro l'addio di Ilicic allora?

Rispetto la sua richiesta di fine stagione, c'è ancora un mese di mercato. L'intenzione è quella, ma non ci sono particolari movimenti in questo mercato. Lui si sta preparando per poter stare bene

E Romero?

Non ho ancora visto Romero, lo vedrò lunedì. Conterà anche molto quale sarà la sua posizione, poi è una trattativa tra due società. Non so dove sia il punto di equilibrio o di rottura. Intanto è ancora qua, poi vedremo quali saranno le valutazioni se andrà via. E chi arriva? Pezzella e Lovato sono due profili italiani che vanno a completare la nostra rosa, l'Atalanta ha bisogno di rimpolpare la parte italiana della squadra. La mia intenzione è inserire Scalvini, Delprato, Da Riva e Piccoli sicuramente. Per me è un giocatore che può rimanere. L'Atalanta ha un ottimo settore giovanile, può contare sui suoi ragazzi. Non avete ancora nominato Musso, è un portiere che ha fatto molto bene. Potrà darci un valore aggiunto

