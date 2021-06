Dionissi, su cui Empoli non ci ha pensato due volte a richiamare una vecchia conoscenza: Aurelio Andreazzoli (la lista di panchina d'argento. Quella dedicata al miglior allenatore della cadetteria. Guidò gli empolesi anche nella stagione successiva, ma perse la categoria solo all'ultima giornata nella sconfitta contro l'Inter, nonostante un ottimo gioco espresso per tutta la stagione. Una volta retrocessi, venne risolto il contratto con l'Empoli per restare in Serie A ed allenare il Genoa. A volte ritornano. Dopo aver perso, su cui ha puntato il Sassuolo , l'non ci ha pensato due volte a richiamare una vecchia conoscenza:(la lista di tutti gli allenatori della Serie A ). Il tecnico di Massa, infatti, aveva già allenato l'Empoli, portandola in Serie A con la promozione nella stagione 2017-2018, annata in cui vinse anche il premio di. Quella dedicata al miglior allenatore della cadetteria. Guidò gli empolesi anche nella stagione successiva, ma perse la categoria solo all'ultima giornata nella sconfitta contro l'Inter, nonostante un ottimo gioco espresso per tutta la stagione. Una volta retrocessi, venne risolto il contratto con l'Empoli per restare in Serie A ed allenare il

Ora il ritorno di Andreazzoli che firmerà con il club toscano un contratto annuale con opzione per un secondo anno (automatico rinnovo in caso di salvezza). L'ex Roma era già al lavoro da diversi giorni, dopo aver già sistemato i tasselli per la composizione dello staff tecnico. Ci saranno Giacomo Lazzini in veste di secondo e Andrea Aliboni come match analyst, oltre agli altri componenti dello staff Bianconi e Marchisio.

