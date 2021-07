E' stato il giorno della presentazione di Fodé Ballo-Touré, terzino mancino franco-senegalese box to box classe 1997, giunto al Milan dal Monaco per 4 milioni più 500mila euro di bonus. Tra sorrisi e foto di rito, il giocatore si è mostrato visibilmente emozionato in mezzo a Paolo Maldini e Frederic Massara. Il perché è ben descritto nelle sue prime parole in rossonero:

"Quando mi hanno detto che mi cercavano dal Milan, non riuscivo a crederci. Giocare in una squadra di tale prestigio mi riempie d'orgoglio. Mi farò trovare pronto sulla fascia sinistra che qui è di Theo Hernandez, autentico top player. Farò di tutto per dare il mio contributo nel rendere felici i tifosi rossoneri. Per quanto mi riguarda sono rapido e aggressivo, caratteristiche comuni al calcio di Ligue 1. So bene che in Italia la componente tattica è assai rilevante e cercherò di imparare tutto da Theo e da mister Stefano Pioli, che si è mostrato subito disponibilissimo con me. Lavorerò anche sulla ricerca del gol. Qui al Milan ritroverò Mike Maignan, un vero fratello dopo gli anni al PSG e al Lilla".

