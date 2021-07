Calcio

Calciomercato - Balotelli in Turchia, è ufficiale; Milan, idea Sabitzer per la trequarti

CALCIOMERCATO - Balotelli ufficiale in Turchia: 3 anni con l'Adana Demirspor, neopromosso in Süper Lig e in cui gioca anche Gökhan Inler. Sergio Ramos a Parigi per i dettagli, poi sarà biennale (da 15 milioni a stagione) col PSG. Milan: idea Sabitzer per la trequarti, ma l'RB Lipsia, per l'austriaco, chiede 18 milioni.

00:00:58, un' ora fa