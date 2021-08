778 presenze con la maglia azulgrana, 672 gol, 38 trofei. Un rendimento costantemente proiettato verso una dimensione che noi umani non abbiamo mai potuto immaginare. È la fine di un'epoca. Lionel Messi e il Barcellona si separano ufficialmente . Nello stesso giorno, nelle stesse ore in cui Valentino Rossi annuncia l'addio alla MotoGP . Troppe emozioni in una volta sola perché il cuore degli appassionati di sport - di qualunque sport, non necessariamente del calcio - non venga percorso da una scossa. Bastano i numeri, intanto:. Un rendimento costantemente proiettato verso una dimensione che noi umani non abbiamo mai potuto immaginare.

Messi ha rappresentato per il Barcellona un porto sicuro a cui attraccare nei momenti di difficoltà. Un alieno da venti, trenta, quaranta gol in campionato. Il supereroe a cui aggrapparsi nelle notti più importanti, quelle di Champions, quelle con un trofeo in palio. Ci ha messo poco, Leo, a diventare quel che è diventato: il più forte calciatore di sempre. Anche se un Mondiale, almeno per ora, a differenza di Diego Armando Maradona e Pelé non l'ha mai conquistato. Si è divertito, ha divertito, ha gioito, ha fatto gioire. Ha regalato al pallone una vena poetica, proprio come riusciva a fare il Diego. Sempre con quell'apparente e disarmante semplicità con cui ha sempre trasformato il difficile in facile. Dai primi giorni, quelli degli esordi, ai bollenti mesi in cui il rapporto con il Barcellona si è incrinato.

Non è semplice scegliere i momenti più importanti del rapporto tra Messi e il Barcellona. Sono talmente tanti, e variegati, da perderci la testa. Da una finale vinta a una prestazione da fenomeno contro il Real Madrid, da un poker a una cinquina di reti. Ma ci proviamo. Partendo dal giorno in cui il mondo del calcio cominciava ad assistere all'inizio di tutto, senza però rendersene compiutamente conto.

16 ottobre 2004 - La leggenda può cominciare

l'esordio ufficiale, però, bisogna attendere un sabato sera apparentemente come tutti gli altri. Si gioca il derby con l'Espanyol e il Barcellona è avanti per 1-0, gol di Deco. Leo rimpiazza proprio il match winner, gioca 8 minuti più recupero, non lascia il segno. Ha 17 anni, 3 mesi e 22 giorni. I capelli lunghi, le braccia libere da tatuaggi, lo sguardo deciso di chi sa già quel che vuole ottenere. David Garcia, suo avversario quella notte, ha ricordato che "la prima impressione che ho avuto è stata quella di trovarmi di fronte a un giocatore diverso dagli altri. Pensai che fosse meglio marcare lui rispetto a Ronaldinho ed Eto'o. Ma non potevo immaginare che sarebbe diventato uno dei migliori della storia, se non il migliore". Per il primo gol ufficiale, Messi dovrà attendere ancora qualche mese: Non è il debutto assoluto: quello risale a quasi un anno prima, a un'amichevole contro il Porto di José Mourinho. Per, però, bisogna attendere un sabato sera apparentemente come tutti gli altri. Si gioca il derby con l'Espanyol e il Barcellona è avanti per 1-0, gol di Deco. Leo rimpiazza proprio il match winner, gioca 8 minuti più recupero, non lascia il segno. Ha 17 anni, 3 mesi e 22 giorni. I capelli lunghi, le braccia libere da tatuaggi, lo sguardo deciso di chi sa già quel che vuole ottenere. David Garcia, suo avversario quella notte, ha ricordato chePer il primo gol ufficiale, Messi dovrà attendere ancora qualche mese: lo firmerà a maggio contro l'Albacete , con un lob sul portiere entrato nella storia. L'assist è di Ronaldinho. Il passaggio di consegne più perfetto che si possa immaginare.

17 aprile 2007 - Messi come Maradona

¡Siempre Messi! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ta-ta-ta-ta-ta-ta... Goooooool... Gooooool... ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaaaaaazooooooo! ¡Leogooooolll! ¡Messi! Es para llorar, perdónenme ... Messi, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos... barrilete cósmico... ¿de qué planeta viniste?

Avete mai pensato a Victor Hugo Morales in versione narratore di una semifinale d'andata di Copa del Rey tra Barcellona e Getafe, al posto del celeberrimo Argentina-Inghilterra di Messico '86? Epoche diverse, coefficienti d'importanza diversissimi. Ma il meraviglioso slalom che Messi mette in mostra quella sera ricorda da vicino quello del suo illustre predecessore. L'eterno paragone trova compimento. La palla incollata al piede sinistro, il vento a sospingere il suo padrone. Il Camp Nou come l'Azteca. E non è un caso che, nonostante il Getafe al ritorno ribalti quel 5-2 con un incredibile 4-0, 14 anni dopo siamo ancora qui a ricordarci di quella prodezza.

Il gol di Messi in Barcellona-Getafe 2007 Credit Foto Getty Images

27 maggio 2009 - Il colpo di testa vincente al Manchester United

L'immagine è rimasta impressa a fuoco nella memoria collettiva: Messi che si stacca da terra, angelico, leggero, e sta per incornare un pallone che andrà a depositarsi alle spalle di Van der Sar. Lo scenario è l'Olimpico di Roma. L'avversario, il Manchester United. La posta in palio, discretamente importante: una finale di Champions League. La Pulga sceglie un modo inedito, e dunque ancor più speciale, per lasciare il proprio timbro: di testa. Lui che è alto un metro e settanta e insomma, non ha nell'elevazione il proprio punto di forza. Carles Puyol, appena il compagno ha compiuto la prodezza, si mette le mani nei capelli, incredulo. È il piccolo che diventa immenso, è l'impossibile che diventa possibile. Messi si eleva nel cielo di Roma e nel cielo del calcio. Per sempre.

Messi segna in Barcellona-Manchester United 2009 Credit Foto Imago

25 maggio 2012 - La stagione dei 73 gol

Madrid, finale di Copa del Rey. Al Vicente Calderon non c'è partita: il Barcellona travolge l'Athletic Bilbao per 3-0 e alza il trofeo. Messi ne segna un paio, come d'abitudine. E chiude proprio quella sera una stagione che, dal punto di vista realizzativo, non ha eguali: è il suo centro numero 73 tra tutte le competizioni di club. Numeri spaventosi: 50 (!) in Liga, 14 in Champions League, 3 in Copa del Rey, altri 3 in Supercoppa di Spagna, un paio al Mondiale per Club, uno in Supercoppa Europea. Totale, appunto: 73. Ironia della sorte, è una stagione che al Barça non porta in dote né il campionato, vinto dal RealMou dei celeberrimi 100 punti, né la Champions, finita nelle mani del Chelsea. Dal punto di vista puramente realizzativo, però, è l'apice per Messi. Che in quel 2012, tenendo in considerazione non tanto la suddivisione in stagioni calcistiche quanto l'anno solare, ha segnato 92 volte. Impressionante.

I numeri di Messi in Liga

STAGIONE GOL 2004/05 1 2005/06 6 2006/07 14 2007/08 10 2008/09 23 2009/10 34 2010/11 31 2011/12 50 2012/13 46 2013/14 28 2014/15 43 2015/16 26 2016/17 37 2017/18 34 2018/19 36 2019/20 25 2020/21 30

2 dicembre 2019 - Il sesto Pallone d'Oro

2009, 2010, 2011, 2012, 2015. E infine 2019. L'anno in cui Messi sorpassa il rivale di una vita Cristiano Ronaldo. Sei Palloni d'Oro contro i cinque del portoghese. Ancora una volta, il mondo del pallone si inchina ai piedi del Re. "Ieri pensavo al primo che ho vinto - raccontava Messi durante la premiazione - avevo 22 anni e per me era impensabile arrivare a sei". Con ogni probabilità, dopo aver finalmente spezzato la maledizione con l'Argentina, tra pochi mesi Leo alzerà anche il settimo. E staccherà ulteriormente Ronaldo, forse in maniera definitiva. Ma con una maglia diversa da quella del Barcellona. Sarà strano, molto strano.

Messi addio: rivivi il gol da favola nell'ultima finale col Barça

