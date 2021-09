Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Koeman-Barça, siamo agli sgoccioli?

Mundo Deportivo, citando fonti del club, assicura che il tecnico olandese sarà in panchina almeno fino a giovedì sera, quando il Barça sarà impegnato sul campo del Cadice. Se il tecnico dovesse essere esonerato la strada più gradita al presidente Laporta è quella di Antonio Conte, ma il tecnico salentino pretenderebbe garanzie tecniche ed economiche che i catalani al momento non potrebbero dargli. Nelle ultime ore si è fatto larga l'ipotesi Andrea Pirlo. L'ex Juve verrebbe affiancato da Xavi. Anche ten Hag e Roberto Martinez tra i papabili. Più difficile la pista che porta a Zidane. Fiducia a tempo per Ronald Koeman dopo l'inizio di stagione deludente del suo Barcellona. I blaugrana in Liga, dopo appena 5 giornate, hanno già un ritardo di 5 punti dal Real Madrid capolista, mentre in Champions, la netta sconfitta interna contro il Bayern Monaco non ha fatto altro che alimentare i malumori interni.

La nostra opinione: il licenziamento costerebbe al Barça almeno 13 milioni di euro di buonuscita tra stipendio annuale di oltre 7 milioni e una clausola particolare legata al biennale con opzione per la terza stagione. In più se il Barça non dovesse confermarlo l'anno prossimo perderebbe la penale di 6 milioni di euro versati alla Federcalcio olandese per la rottura anticipata tra l'ormai ex ct e la nazionale Orange. Insomma, gli stessi vertici blaugrana non vogliono arrivare al divorzio con Koeman.

Il Milan punta Muani del Nantes

Secondo calciomercato.com, il Milan avrebbe messo nel mirino Kolo Muani, giovane attaccante in forza al Nantes in Ligue 1. Il francese classe 1998, molto simile a Leao, può giocare da prima punta, ma anche da esterno d'attacco sia a destra che a sinistra. Potrebbe arrivare a parametro zero, visto il contratto in scadenza nel 2022. Il problema in questo caso sono le pretese dell'agente del francese che chiede un accordo da 1,3 milioni di euro a stagione più un altro milione di euro di bonus alla firma. Stessa richiesta fatta al Nantes per rinnovare. Cifre troppo alte per il club francese che a queste condizioni non può assecondare le richieste del calciatore. Il Milan ci pensa.

La nostra opinione: un'alternativa di sfondamento sull'out di destra può sicuramente servire alla banda di Pioli, soprattutto se possono arrivare anche gol, come nel caso dell'attaccante del Nantes che in questa stagione ha messo a segno 2 reti in 5 presenze complessive, dopo gli 8 gol e i 9 assist della scorsa stagione.

James Rodriguez riparte dall'Al-Rayyan

Come ha riportato il quotidano iberico Marca l'ex Real sarebbe già arrivato lunedì in Qatar, mentre ieri ha svolto le visite mediche di rito. Oggi dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo club. Sorride l'Everton, che riesce così a liberarsi del pesante ingaggio.

La nostra opinione: l'addio di Carlo Ancelotti, che ha lasciato la panchina dell'Everton per sedersi nuovamente su quella del Real Madrid, ha cambiato i piani di James Rodriguez. Il colombiano non è ancora sceso in campo in questa stagione. Il 30enne è fuori dal progetto del nuovo manager del club di Liverpool, Rafa Benitez. Giusto tentare fortuna all'estero per rilanciarsi e poi, nel caso, tornare nel calcio che conta.

