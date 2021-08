Leo Messi al Barcellona ma, considerando il lungo contratto che andrà a firmare, fino al 2026, ci vuole ancora qualche giorno per rendere il tutto ufficiale. Bravo, comunque Laporta a convincere l'argentino perché, se non ci fosse stato Pulce costruì un grande rapporto dal 2004 in poi, mai Messi avrebbe detto sì alla permanenza in blaugrana. Ma quando arriverà questa ufficialità? È tutto fatto, è tutto pronto. Anche se lo si dice ormai da qualche settimana . Quel che è certo è che continuerà l'avventura dialma, considerando il lungo contratto che andrà a firmare, fino al, ci vuole ancora qualche giorno per rendere il tutto ufficiale. Bravo, comunquea convincere l'argentino perché, se non ci fosse stato il ritorno dello stesso Presidente che con lacostruì un grande rapporto dal 2004 in poi, mai Messi avrebbe detto sì alla permanenza in blaugrana. Ma quando arriverà questa ufficialità?

Ci sarà Messi contro Ronaldo al Trofeo Gamper?

Secondo il quotidiano catalano 'Sport' l'ufficialità dovrebbe arrivare davvero a giorni, entro venerdì per poter permettere a Messi di allenarsi con i compagni e pensare, addirittura, di fare qualche minuto in campo nel Trofeo Gamper, dove il Barcellona affronterà la Juventus di Cristiano Ronaldo in amichevole.

Cristiano Ronaldo contro Lionel Messi - Barcellona-Real Madrid Credit Foto Getty Images

Pjanic, Braithwaite, Umitit: serve vendere, vendere e vendere

Per poter firmare fino al 2026, però, serve sbrogliare qualche questione entro il fatidico venerdì. Perché il Barcellona, e la nuova gestione Laporta, punta in un colpo solo ridurre gli ingaggi di Piqué e Busquets, definire il futuro di Griezmann e Coutinho (cedere almeno uno dei due), e mandare via al più presto giocatori come Umtiti, Pjanic e Braithwaite. Difficile fare tutto in pochi giorni, per liberare il tetto ingaggi e far posto a Messi. Anche se l'argentino firmerà il nuovo contratto con un ingaggio significativamente inferiore rispetto a quello percepito nelle ultime stagioni. Il 50% in meno fino al 2026. Un bel attestato di stima di Messi verso la società, ma serve stringere i tempi. Perché al momento l'argentino è ad Ibiza al mare e Barcellona-Juventus si giocherà domenica 8 agosto.

È sempre il Barça di Messi: Athletic travolto 4-0, highlights

