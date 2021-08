tra poco il report completo...

Era il giorno decisivo, ma non si è arrivati al dunque con il nuovo contratto ufficiale. Non per colpa del Barcellona, non per colpa di Messi. La Liga si è imposta e ha detto di no alle modalità con le quali il Barça e Messi avevano trovato l'accordo per i prossimi 5 anni. Il club catalano, infatti, aveva l'intenzione di spalmare l'ingaggio dell'argentino su un contratto a lungo termine di 5 stagioni, cosa non gradita alla Liga che - per questione di bilancio - aveva invitato al Barça di far firmare per un solo anno. Clamoroso, da oggi, Messi non è più un giocatore del Barcellona e andrà via a parametro zero.

Pur avendo raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e, con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento spagnolo della Liga). Di fronte a questa situazione, Lionel Messi non continuerà con il Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che i desideri sia del giocatore che del club non possano essere esauditi. Il Barça ringrazia con tutto il cuore il contributo del giocatore alla valorizzazione del club come istituzione e gli augura il meglio nella sua vita personale e professionale. [il comunicato del Barcellona]

