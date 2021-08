Leo Messi non ha ancora messo nero su bianco la firma sul nuovo contratto che l'avrebbe legato al Barcellona per altri 5 anni con ingaggio dimezzato. Sembrava tutto fatto, come avevano dichiarato i media catalani e spagnoli, seguendo anche Juventus nel nato qualche intoppo. Clamoroso, ma vero.non ha ancora messo nero su bianco la firma sul nuovo contratto che l'avrebbe legato al Barcellona per altri. Sembrava tutto fatto, come avevano dichiarato i media catalani e spagnoli, seguendo anche le parole del presidente Laporta . Proprio nella serata di mercoledì 4, Messi era rientrato dalle vacanze da Ibiza per firmare il nuovo contratto e cominciare gli allenamenti con i compagni: c'era da preparare l'amichevole contro lanel Trofeo Gamper di domenica 8 . Tutto fermo però, perché nell'ultima riunione con Jorge Messi, il padre di Leo, e la società è

Per Marca si parla di frattura, più moderato Diario Sport che specifica però che la problematica è così importante da impedire nuove negoziazioni a breve. Un piccolo dettaglio, ma decisivo tra le richieste del giocatore e quelle del club. L'unica cosa che poteva dividere i due sembrava essere il diktat della Liga, che voleva che Messi firmasse per un solo anno per questione di bilancio, ma in questo caso parrebbe che ci sia ancora distanza tra il Barcellona e l'entourage dell'attaccante argentino. Proprio sulle condizioni del contratto.

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

E ora? Messi è a Barcellona, ma non tornerà quindi ad allenarsi sotto gli ordini di Koeman e salterà, quasi sicuramente l'amichevole contro la Juventus e la solita sfida contro Cristiano Ronaldo. A meno di un clamoroso ritorno alle negoziazioni. O meglio, ci sarà un riavvicinamento, ma potrebbe scalare alla prossima settimana.

Messi, gol da favola: finta e sinistro nell'angolino

Serie A Serie A 2021-22: tutti gli allenatori, tornano Allegri, Mourinho e Sarri 24/05/2021 A 17:07