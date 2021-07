dopo 7478 giorni lo stipendio della Pulce con il Barcellona è scaduto e da oggi - 1 luglio 2021 - è rimasto per la prima volta in carriera senza contratto. "Trattativa in fase avanzata" si legge dai quotidiani in edicola oggi, ma la verità è Roberto Moreno. Leo Messi è senza squadra. Sembra una follia ma effettivamente è così:lo stipendio della Pulce con il Barcellona è scaduto e da oggi -- è rimasto per la prima volta in carriera senza contratto. "" si legge dai quotidiani in edicola oggi, ma la verità è che Messi e il Barcellona sarebbero già d'accordo per il rinnovo: bisogna solo trovare la formula giusta per far "digerire" lo stipendio monstre della Pulce al sistema spagnolo, dove vige il fair play finanziario. Per maggiori delucidazioni abbiamo chiesto lumi al nostro collega di Eurosport Spagna,

1. Pensi che Messi firmerà un nuovo contratto con il Barcellona? Laporta sembra abbastanza fiducioso che lo farà. Quale potrebbe essere la ragione principale per cui Messi non ha ancora firmato il contratto?

"Sembra che il vero problema per Barcellona e Messi sia non poter iscrivere il giocatore alla Liga, a causa del fair play finanziario spagnolo. Hanno un indebitamento enorme e hanno superato il tetto salariale, quindi devono diminuire l'impatto degli stipendi per non superare il limite consentito nel rispetto del budget.

È un grosso problema perché lo stipendio di Messi è troppo alto. Avrebbe dovuto guadagnare più di 600 milioni di euro negli ultimi quattro anni e ora il Barça continua oltre il limite consentito anche senza firmare il contratto con Messi. Stanno negoziando con LaLiga per avere una certa flessibilità con quella regola, ma LaLiga non è flessibile come il Barça ha bisogno che sia.

Inoltre, se non ci sarà un accordo con Messi e LaLiga, si dice che il Barcellona dovrà pagare al giocatore 60 milioni di euro come clausola di fedeltà per la scadenza del contratto".

2. Dove potrebbe andare Messi? PSG? Non sono certo molti i club che potrebbero permettersi di pagarlo.

“Nel caso in cui Messi non voglia ridursi troppo lo stipendio, non ci sono troppe squadre che possono permetterselo ovviamente. PSG, Manchester City… Più di 100 milioni di euro all'anno sono un grosso problema per ogni squadra”

