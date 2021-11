Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Dybala senza sconti: "Servono umiltà e rispetto per la maglia della Juve" IERI A 08:34

Conte torna a Londra: quasi un milione al mese per rilanciare gli Spurs

Cinque mesi dopo la trattativa saltata lo scorso giugno, Conte sarà annunciato nella prima mattinata di oggi nuovo allenatore del Tottenham. Contratto di venti mesi - scadenza giugno 2023 - e stipendio complessivo da 15 milioni di sterline al lordo (quasi 18 milioni di euro, circa 900.000 euro al mese). L'ex allenatore dell'Inter, sbarcato in Inghilterra lunedì all’ora di pranzo, ha incontrato il presidente Daniel Levy e il direttore generale Fabio Paratici, che ha diretto l'operazione facendo leva sulla sua voglia di tornare in Inghilterra. Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, il rapporto tra Tottenham e Nuno Espirito Santo non è mai decollato. Il tecnico italiano partirà con quattro persone al seguito e poi, se ci saranno le condizioni, si apporteranno ritocchi. Se non ci saranno problemi con il visto, Conte sarà in panchina già per la partita di Europa League contro il Vitesse, altrimenti il debutto sarà rimandato al 7 novembre contro l'Everton.

La nostra opinione: Il Tottenham non poteva fare una scelta migliore: Antonio Conte è il numero 1 nell'operazione rilancio. Sicuramente avrà bisogno di un po' tempo per registrarsi in un Premier diversa rispetto a 4 anni fa, ma in poco farà un grande lavoro. Inoltre, Daniel Levy sogna di portare gli Spurs al top, e con l'acquisto dell'ex Inter ha messo un bel tassello in questo cammino. L'unica controindicazione? Il salentino non fa progetti a lungo termine.

Il mercato degli Spurs prende fuoco: tanta Serie A nel mirino

Nel nuovo patto londinese Antonio Conte ha messo in chiaro che a gennaio saranno necessari un bel po’ di cambiamenti in rosa, e il feeling con Fabio Paratici appare determinante in questa ripartenza del Tottenham. Il manager piacentino, secondo quello che riportano i tabloid inglesi e il Corriere dello Sport, sta già lavorando a due colpi "sicuri" (Dusan Vlahovic e Franck Kessie), ma allo stesso tempo, in sintonia con il tecnico leccese, è pronto a piombare come un falco su Stefan de Vrij - che ha un contratto in scadenza nel 2023 - Barella, Lautaro Martinez e Brozovic. I primi due hanno rinnovato con l'Inter, e servirà una cifra molto alta per strapparli alla squadra di Inzaghi, mentre il terzo è ancora in standby. Il mercato è pronto ad infiammarsi.

Allo stesso tempo, il Tottenham è al lavoro anche sulle partenze. Steven Bergwijn, Giovani Lo Celso, Lucas Moura e Dele Alli rischiano tanto però, prima di sacrificarli, Conte vuole vederli in allenamento. Diversa la situazione che riguarda Harry Kane: se il Manchester City tornasse alla carica per il goleador della nazionale inglese, gli Spurs lo lascerebbero partire.

La nostra opinione: Vedere tutti questi colpi a gennaio appare francamente improbabile, ma in estate saranno tantissimi i movimenti che riguarderanno gli Spurs. Se parte Kane serve Vlahovic, questo è poco ma sicuro, mentre a centrocampo credo che servirebbe più un Brozovic rispetto ad un Barella. In ogni caso, aspettiamoci i botti. Antonio Conte e Fabio Paratici sono una coppia devastante quando si parla di mercato e si può contare sulla disponibilità economica.

Conte, vincere e dirsi addio: fra ristoranti, carri e sfoghi

Champions League Allegri: "Juve una sfida per me, non si torna a vincere in un giorno" 15 ORE FA