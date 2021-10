Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Il pubblico applaude il Gallo: vuole il rinnovo

Per Tuttosport applausi e cori rivolti ad Andrea Belotti sono un invito continuo a rinnovare il contratto con il Torino. Il sostegno e l’affetto dimostrati dovrebbero servire da viatico a farlo restare.

La nostra opinione: chiaramente l’affetto dei tifosi è un bonus per l’attaccameto alla maglia, ma la questione del Galla viaggia più sull’onda delle cifre che del sentimento: se bastasse quello, infatti, probabilmente il rinnovo sarebbe già arrivato da tempo.

Per Vlahovic fischi, invito a sostenerlo

Al contrario di quello che accade a Belotti a Torino, a Firenze per Dusan Vlahovic piovono fischi e insulti per la questione rinnovo: arriva dunque l’appello, secondo quanto riporta il Corriere dello sport, da parte del Centro Coordinamento Viola:

Non dobbiamo, facendo emergere il nostro disappunto, danneggiare la Fiorentina, perché la squadra in questo momento ha bisogno anche di lui.

La nostra opinione: anche in questo caso, la questione è legata ad accordi finanziari e burocratici e difficilmente i tifosi possono avere il potere di far cambiare idea al giocatore. L’iniziativa, però, è saggia: e uno stadio intero fischia e urla contro un giocatore, il tifo viene a mancare e si ripercuote su tutta la squadra, ce non ha certamente bisogno di negatività.

I piani di Raiola per gennaio

Per il Mirror, Mino Raiola si muoverà già a gennaio per piazzare ben cinque dei suoi clienti a giugo: si tratta di Erling Haalang, Paul Pogba, Ryan Gravenberch, Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij.

La nostra opinione: già da tempo si parla dei movimenti soprattutto di alcuni di questi giocatori. Di mezzo c’è tanta Juventus, considerando che de Ligt non sta trovando il successo che vorrebbe in bianconero e che invece Pogba è da tempo un obiettivo. Questa doppia porta potrebbe aprire un canale preferenziale.

