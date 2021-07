Achraf Hakimi è andato, Beppe Marotta che però da scafato dirigente non illude nessuno riguardo a possibili nuovi movimenti, facendo capire che la priorità resta quella di confermare quasi in toto la rosa campione d’Italia con Antonio Conte: "Gli obiettivi sono quelli di sempre, onorare la maglia ed essere competitivi. Dobbiamo onorare il tricolore che mettiamo sulla maglia, sarà un campionato molto importante. Mercato? Siamo al lavoro, il dato certo è che stiamo confermando la squadra dello scorso anno, a parte Hakimi. Vogliamo ripartire da questo gruppo che è una grande squadra che l'anno scorso ha vinto”. Hakan Calhanoglu è arrivato : il mercato dell’Inter ha finora fatto registrare un’uscita e un’entrata ma la certezza è che non può essere finita qui. Ne è consapevole ancheche però da scafato dirigente non illude nessuno riguardo a possibili nuovi movimenti, facendo capire che la priorità resta quella di confermare quasi in toto la rosa campione d’Italia con Antonio Conte: "”.

Bellerin è un nome dove c'è anche la nostra attenzione ma non vado oltre, per quanto riguarda Nandez è un giocatore di tutto rispetto, ma non abbiamo avviato alcuna trattativa col Cagliari. In questo momento non vedo all'orizzonte una trattativa in entrata veloce. Telles e Keita Balde? Non escludo nulla, nel calcio può capitare di tutto. Valutiamo le opportunità senza fretta di chiudere le operazioni. È giusto che Simone Inzaghi possa fare le sue valutazioni dopo aver conosciuto bene le rosa. Keita è un giocatore del Monaco, ripeto, in questo momento stiamo valutando l'organico. Dimarco resta o va? Rappresenta il presente e il futuro dell'Inter. È sotto osservazione di Inzaghi, lo vedremo. Tutti devono dare il massimo perché indossare la maglia dell'Inter è motivo di orgoglio”.

