La Nazione, infatti, lo spagnolo sarebbe in trattativa con il Centro Storico Lebowski, club di Tavarnuzze (frazione di Impruneta) che ha varcato i confini regionali per la sua particolare volontà di veicolare il concetto di "calcio come una volta" e della genuinità del pallone. Un sogno , che giorno dopo giorno, sembra strizzare sempre più l'occhio alla realtà . Borja Valero, classe 1985, potrebbe tornare in campo tra i dilettanti e, nella fattispecie, nel campionato di Promozione toscana: secondoione, infatti, lo spagnolo sarebbe in trattativa con il Centro Storico Lebowski, club di Tavarnuzze (frazione di Impruneta) che ha varcato i confini regionali per la sua particolare volontà di veicolare il concetto di "calcio come una volta" e della genuinità del pallone.

Al momento, nessuna delle parti in causa conferma la bontà della notizia, tuttavia, il club che ha calato le categorie anno dopo anno fino ad arrampicarsi proprio in Promozione sarebbe perfetto per testimoniare ancor di più il legame - fortissimo - tra Valero e Firenze. Della stessa categoria, è arrivata anche la proposta della Settignanese, club in cui gioca il figlio.

