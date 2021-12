Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Brozovic-Inter, fumata bianca in arrivo

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di Marcelo Brozovic. La strada è in discesa: l'annuncio del nuovo contratto dovrebbe arrivare entro la pausa natalizia: c’è ottimismo in questa direzione, le parti sono al lavoro. Un nuovo appuntamento dovrebbe andare in scena la prossima settimana, al rientro dalla trasferta di Madrid di Champions. C'è grande fiducia: il riferimento non può che essere l’accordo sottoscritto da Lautaro, ovvero 6 milioni più bonus. L’Inter è un filo sotto, ragiona intorno ai 5,5 milioni a stagione fino al 2026. La distanza non è ampia e basta uno sforzo reciproco per colmarla, magari con l’inserimento di bonus.

La nostra opinione: dopo Bastoni, Lautaro e Barella, l’Inter è ormai vicina a blindare un altro punto fermo della rosa. L'Inter può dormire sonni tranquilli: al momento il centrocampista croato non ha tra le mani offerte top, nonostante qualche timido interessamento di Atletico Madrid e PSG.

Samp, idea Stankovic

"Samp, D'Aversa rischia: in caso di ko è pronto Stankovic" scrive il Corriere dello Sport. La sconfitta contro la Fiorentina ha messo di nuovo a rischio la posizione del tecnico doriano che potrebbe saltare in caso di nuovo passo falso contro la Lazio. Ci sarebbero già stati dei contatti con Dejan Stankovic, che potrebbe liberarsi dalla Stella Rossa. Il nuovo sondaggio con il serbo fa però capire che la posizione del tecnico italiano, ex Parma, non è così salda.

La nostra opinione: le due vittorie consecutive contro Salernitana e Verona avevano riportato il sereno in casa Sampdoria, piombata nuovamente nello sconforto dopo la sconfitta subita in una netta rimonta della Fiorentina: appena 15 i punti conquistati, con la zona retrocessione che dista soltanto cinque lunghezze. L'ex centrocampista di Lazio e Inter è attualmente alla guida della Stella Rossa, con cui ha conquistato due campionati serbi e una coppa nazionale dal dicembre 2019, quando è stato nominato allenatore della squadra.

Milan, la Champions per sostituire Kjaer

L'infortunio di Simon Kjaer è stata una doccia fredda in casa Milan: 6 mesi lontano dai campi e stagione finita per il difensore rossonero, uno dei leader dello spogliatoio. Ora il Milan dovrà tornare sul mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, un’eventuale promozione agli ottavi di Champions porterebbe introiti importanti, indispensabili per finanziare un’operazione di livello. Se, invece, la corsa europea del Milan dovesse interrompersi nei prossimi giorni, scatterebbe il piano meno oneroso, vale a dire un prestito con diritto di riscatto. La Rosea si sofferma, in particolare, su due profili: Milenkovic e Luiz Felipe. Il serbo è rimasto alla Fiorentina (ha un contratto fino al 2023) con la promessa di poter essere ceduto per 15 milioni di euro. Il brasiliano, invece, ha il contratto in scadenza con la Lazio, ma è da capire se Lotito gli lascerà fare le valigie già a inizio anno, ed eventualmente a che prezzo.

La nostra opinione: come evidenziato dal quotidiano milanese tutto dipenderà dalla gara di martedì sera contro il Liverpool. Un dentro-fuori che avrà conseguenze anche in campionato dunque. Come soluzione low cost rimane in estate girato in prestito al Venezia dove però si trova molto bene e vorrebbe chiudere la stagione.

