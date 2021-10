Milan, visto che Brozovic non Çalhanoglu. L'esito, però, dovrebbe essere un po' diverso, perché trapela ottimismo circa il prolungamento del contratto del croato che potrebbe arrivare ancora prima dell'inizio della prossima sessione di mercato. Nelle ultime ore si era inserito addirittura il, visto chenon ha ancora rinnovato il contratto con l'Inter . I rossoneri sperano di "vendicarsi” per quanto successo in estate con. L'esito, però, dovrebbe essere un po' diverso, perché trapela ottimismo circa il prolungamento del contratto del croato che potrebbe arrivare ancora prima dell'inizio della prossima sessione di mercato.

Secondo la Gazzetta dello Sport, è previsto tra mercoledì 13 e giovedì 14 un incontro tra il padre-agente del giocatore e i vertici alti dell'Inter. Brozovic chiede un nuovo contratto da 6 milioni netti a stagione, il club nerazzurro non va - per adesso oltre - i 4 più bonus. Entrambi le parti, però, vogliono proseguire insieme e, a parte le richieste economiche, Brozovic non ha fatto mistero di voler continuare ad essere il perno del centrocampo nerazzurro.

