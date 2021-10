Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Vlahovic contestato, ma finirà davvero alla Juve?

Le parole di contestazione nei confronti di Vlahovic ("Gobbo di m....") rischiano di lasciare il segno: secondo il Tuttosport di oggi, l'attaccante si starebbe allontanando sempre di più dalla Fiorentina. Ora però l'asta si allarga: oltre alla Juventus, che sembra la più facile delle destinazioni, anche le big di Premier, Bayern e Borussia hanno messo gli occhi su di lui.

Calciomercato 2020-2021 Dybala-Juve, entro fine mese l'annuncio del rinnovo IERI A 06:41

La nostra opinione: Situazione intricata quella in cui si è venuto a trovare il buon Dusan Vlahovic: da una parte la Fiorentina che ha già annunciato che sarà impossibile rinnovargli il contratto, dall'altra un gruppo di tifosi che lo ha già preso di mira per la sua presunta destinazione. La Juventus ovviamente non fa nulla per togliersi dalla lotta, ma questa situazione rischia di ledere soprattutto al ragazzo: a 21 anni gestire questa pressione non è affatto facile, se a ciò si accompagna un momento non certo scintillante della sua squadra (4° ko in 8 partite contro il Venezia), allora il tutto diventa una polveriera. La Juve rimane la favorita per averlo già nel prossimo mercato, ma quando cominciano a muoversi le big europee i prezzi solitamente si fanno altissimi. Occhio.

Gasperini ironico: "Tante assenze? Bene, così non sbaglio formazione"

Bremer gioca "da big": ora il Torino cerca di blindarlo

L'assalto a Bremer è partito, ora il Toro cerca di tenerselo stretto: si lavora al rinnovo fino al 2024, ma il brasiliano fa gola alle big (Inter e Napoli lo seguono con attenzione per l’estate).

La nostra opinione: Croce e delizia di Juric: il suo lavoro esalta alcuni singoli e li fa rendere al massimo delle loro possibilità? Il rovescio della medaglia è che poi è difficile trattenerli. E' successo già in passato (vedere i casi di Kumbulla, Dimarco e tanti altri), succederà ancora. Il brasiliano è stato votato migliore in campo in diverse partite di questo inizio stagione, in cui ha una resa da giocatore da grande squadra: quindi è giusto che le grandi squadre - Inter e Napoli su tutte - pensino a lui.

Inzaghi: "Subiamo ancora troppi gol e troppe ripartenze"

Brozovic-Inter, si va verso il sì

Tiene banco il rinnovo di mercato del croato: "Rinnovo? Vediamo in questi giorni cosa dicono loro". Così il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic a Sportmediaset commentando le parole dell'ad Beppe Marotta ("Nessun problema, Brozovic vuole restare").

La nostra opinione: Marcelo Brozovic si trova bene con l'Inter e l'Inter si trova bene con Brozovic, quindi giustamente il giocatore non ha scelto di seguire la "moda" dei mancati rinnovi per andare a guadagnare di più - magari all'estero - ma di seguitare là dove così bene sta facendo. Cresciuto tantissimo con Antonio Conte alla guida dell'Inter, ne è diventato il timoniere e il gestore del centrocampo. E ora - pare - continuerà a farlo.

Classifiche e risultati

Pioli: "Abbiamo fatto troppo poco, il Porto ha meritato"

Calciomercato 2020-2021 Dall’Argentina, gli Icardi verso il divorzio: scenari di mercato IERI A 20:54