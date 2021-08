Rottura totale tra il Cagliari e Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano, da tempo nel mirino dell'Inter, non si è presentato all'imbarco del volo per le Baleari dove la formazione rossoblù ha affrontato il Maiorca in amichevole. Nandez era stato regolarmente convocato e la sua decisione di disertare l'impegno è stata commentata con parole dure dal direttore sportivo Stefano Capozucca: "Confermo che Nandez non si è presentato all'appuntamento per la partenza verso Palma di Maiorca senza concordare questa scelta con la società", dice ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Capozucca: "Forzatura inaccettabile"

Calciomercato 2020-2021 Niente Juve per Renato Sanches: c'è l'accordo col Barça 40 MINUTI FA

"Comportarsi sempre con il massimo rispetto verso la società, i tifosi, i compagni e la maglia è per noi una priorità assoluta, e certamente avere atteggiamenti irrispettosi non potrà che irrigidire la posizione del nostro presidente che, nonostante le mille difficoltà economiche del momento, non accetterà mai questo tipo di forzatura".

"Spero che chi ha consigliato Nandez si renda conto che così non tutela il giocatore e che Naithan capisca che mettere 'il Cagliari prima di tutto' non è solo una scritta che legge ogni giorno entrando nello spogliatoio, ma un credo e un dovere di chiunque abbia l'onore di far parte della nostra famiglia".

Mourinho: "All'Inter nessuno come me e Herrera"

Calciomercato 2020-2021 Lukaku al Chelsea, è fatta: all'Inter vanno 115 milioni 2 ORE FA