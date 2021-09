Persi due pezzi da novanta come Leo Messi e Sergio Ramos, la Liga pregustava di accogliere in extremis un top player di fama mondiale come Kylian Mbappé: il no secco del PSG alla proposta da 170 milioni più bonus del Real Madrid per il francese però ha rovinato i piani del club merengues che si è accontentato” di mettere le mani sul golden boy del Rennes. Tra i più velenosi nell’analizzare il rifiuto del PSG alla proposta monstre per il proprio gioiello in scadenza nel 30 giugno 2022 è stato il numero uno della Liga Jorge Tebas che, su Twitter, ha definito gli stati-club come il PSG pericolosi esattamentecome la Superlega.