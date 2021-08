Saul cambia squadra: il centrocampista dei Colchoneros abbandona il club dov'è cresciuto e approda ufficialmente al Chelsea, che chiude per il suo acquisto a poche ore dalla conclusione del mercato. Un deadline day del genere, in Spagna, non lo vivevano da tempo. Nelle ore in cui Griezmann lascia il Barcellona per fare ritorno all'Atletico Madrid , e il Real Madrid prende il talento Camavinga dal Rennes , anchecambia squadra: il centrocampista dei Colchoneros abbandona il club dov'è cresciuto e approda ufficialmente al, che chiude per il suo acquisto a poche ore dalla conclusione del mercato.

5 milioni di euro per il prestito, altri 45 per il diritto di riscatto al termine della stagione: dovrebbero essere queste, in attesa dell'ufficialità, le cifre che porteranno Saul al Chelsea. Le trattative tra i due club a un certo punto parevano arrivate a un punto morto, ma nel tardo pomeriggio hanno subìto un'accelerata. Quella decisiva. Fino alla fumata bianca che porterà il ventiseienne mancino di Elche a Londra, ennesimo fiammante acquisto dei campioni d'Europa dopo il cavallo di ritorno Lukaku.

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Un'estate caldissima

La volontà di Saul di cambiare aria era già apparsa in maniera evidente nelle scorse settimane, quando l'Atletico Madrid lo aveva inserito in un possibile scambio alla pari con lo stesso Griezmann. Ma la doppia operazione non è mai andata in porto. Ironia della sorte, entrambi i giocatori cambiano maglia praticamente in contemporanea nelle ultimissime ore del mercato. E il francese lo fa per tornare a Madrid.

Locatelli: "Il gol col Milan? Mia nonna juventina mi disse..."

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55