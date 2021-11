Milan. Sono questi i club che hanno messo nel mirino Khvicha Kvaratskhelia​, assoluto protagonista di Georgia-Svezia. Con una doppietta firmata in 16 minuti di fuoco, il classe 2001 attualmente in forza al Rubin Kazan Tottenham, Bayer Leverkusen, Borussia Moenchengladbach e.... Sono questi i club che hanno messo nel mirino, assoluto protagonista di Georgia-Svezia. Con una doppietta firmata in 16 minuti di fuoco, il classe 2001 attualmente in forza al Rubin Kazan ha messo nei guai Ibrahimovic e compagni , superati in classifica dalla Spagna in serata. Salvo imprese nell'ultima giornata del girone (lunedì a Siviglia si giocherà lo scontro diretto), "per colpa" di Kvaratskhelia la selezione di Andersson si giocherà l'accesso a Qatar 2022 ai playoff.

La giovane carriera di Kvaratskhelia

Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Tbilisi (proprio come l'ex terzino rossonero Kakha Kaladze, oggi sindaco della capitale georgiana), Kvaratskhelia gioca nel campionato russo dal 2019, prima alla Lokomotiv Mosca e poi al Rubin. Esterno d'attacco "alla Rebic" (183 centimetri d'altezza), è ambidestro, anche se, proprio come il croato, preferisce partire da sinistra. In possesso di una grande accelerazione palla al piede, è uno straordinario dribblatore. Nello scorso campionato ha segnato 4 gol e 8 assist in 23 presenze, in quello attuale, complici le difficoltà della sua squadra (nono posto in classifica) è fermo a una rete e due assist. Il contratto di Kvaratskhelia con il Rubin è in scadenza nel 2024 e il suo valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 15-18 milioni di euro.

Parola di Kaladze

Nominato per due stagioni consecutive miglior giovane del campionato russo, quest'estate più di una voce in Georgia parlava di un intervento proprio di Kaladze per favorire la trattativa Kazan-Milano, ma la richiesta economica, considerata eccessiva, e il passaporto extracomunitario avevano raffreddato l'affare in via Aldo Rossi. Ora la doppietta subita dalla Svezia, in una partita seguita da vicino dai rossoneri per la presenza di Ibra, ha riacceso i riflettori sul giovane talento georgiano. Il mercato è alle porte, chi vivrà vedrà.

