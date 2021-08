I nomi sulla lista di mercato dell'Inter per il reparto avanzato non mancano, ma ce n'è uno che sta stuzzicando particolarmente la dirigenza neroazzurra in queste ultime ore. Stiamo parlando di Marcus Thuram, l'ormai celebre figlio del grande Lilian (ex difensore della Juventus), che è esploso nelle ultime stagioni al Borussia Mönchengladbach. Il 24enne, nato a Parma durante la fortunata esperienza in gialloblu del padre, si è imposto sui palcoscenici del grande calcio e fa già parte della nazionale maggiore francese.

La scheda di Marcus Thuram

Data di nascita 06-08-1997 Luogo di nascita Parma (Italia) Ruolo Attaccante-ala sinistra Piede preferito Destro Altezza 1,92 mt Scadenza contratto 30-06-2023 Valore di mercato (transfermarkt) 35 milioni di euro Clausola rescissoria No Nazionalità Francia-Guadalupa

Dotato di ottima fisicità sfrutta gli allunghi in velocità per superare gli avversari come sua caratteristica dominante. Il suo piede preferito è il destro, il che lo colloca al meglio sulla fascia sinistra per puntare l'area, ma possiede buone qualità anche sul mancino. Ha giocato in Germania come ala sinistra nel 4-2-3-1 e da riferimento centrale nel 4-3-1-2. Ottimo nei movimenti senza palla, può assumersi comunque le responsabilità di boa centrale in area di rigore per creare spazi ai compagni, seppure non sia la sua prerogativa. Partecipa ai ripiegamenti difensivi senza sofferenze anche se ovviamente non è un ruba palloni.

La carriera e l'esplosione in Germania

STAGIONE SQUADRA PRESENZE GOL COMPETIZIONE 2020-2021 Borussia Mönchengladbach 29/3/8 8/1/2 Bundesliga/ DFB Pokal/UCL 2019-2020 Borussia Mönchengladbach 31/2/6 10/2/2 Bundesliga / DFB Pokal/UEL 2018-2019 Guingamp 32 9 Ligue 1 2017-2018 Guingamp 32 3 Ligue 1 2016-2017 Sochaux 21 1 Ligue 2 2015-2016 Sochaux 15 0 Ligue 2 2014-2015 Sochaux 1 0 Ligue 2

Cresce nelle giovanili del Sochaux, squadra con cui esordisce in Ligue 2 nel 2015. Passa al Guingamp per 600 mila euro nel 2017, approdando nella massima serie. Totalizza 72 presenze e 17 gol che gli valgono la chiamata del Gladbach in Germania, alla ricerca di un sostituto di Thorgan Hazard. Pagato 9 milioni, sotto la guida di Marco Rose diventa un giocatore imprescindibile per i tedeschi e in 2 sole stagioni colleziona 79 presenze e 25 reti. Gioca la Champions nel 2020/2021 nel girone dell'Inter e sigla una doppietta contro il Real Madrid. Vanta 4 presenze con la nazionale maggiore francese, tra cui un ingresso in campo nell'ultimo Europeo. Con l'under 19 ha vinto il mondiale di categoria nel 2016 ed è giunto al terzo posto all'europeo under 21 giocato in Italia nel 2019.

Thuram, con la maglia della Francia Credit Foto Getty Images

Tikus, un grande lavoratore

Marcus Thuram è un giocatore dalla grande costanza di rendimento e ottimo realizzatore. Nel Gladbach è stato il secondo giocatore per presenze già nella stagione di esordio in Bundesliga. Nei suoi primi anni di carriera in Francia è stato costantemente collegato al nome del padre, ma il 24enne ha sempre affermato che il suo cammino nel calcio è stato reso possibile solo dalla grande passione e dedizione messa in campo. Ha un ottimo rapporto con i compagni, da cui viene chiamato "Tikus" che significa piccolo Marcus nella lingua di Guadalupa, paese di origine di Thuram senior.

