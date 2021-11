Denis Lemi Zakaria Lako Lado - più facilmente Zakaria - centrocampista nato a Ginevra nel 1996 in forza al Borussia Mönchengladbach, che dovrebbe far coppia con Remo Freuler in mezzo al campo per i nostri prossimi avversari. Visto che l'interesse sembra vivo da parte dei nostri club, allora proviamo a fare il punto su di lui. Italia-Svizzera si avvicina : partita fondamentale per gli azzurri di Roberto Mancini, che proprio venerdì potrebbero staccare il definitivo pass per i Mondiali di Qatar 2022 e anche una chance di vedere all'opera un possibile nuovo arrivo del nostro campionato. Prima Napoli, ora Roma e Juventus infatti hanno messo gli occhi su- più facilmente Zakaria - centrocampista nato a Ginevra nel 1996 in forza al Borussia Mönchengladbach, che dovrebbe far coppia con Remo Freuler in mezzo al campo per i nostri prossimi avversari. Visto che l'interesse sembra vivo da parte dei nostri club, allora proviamo a fare il punto su di lui.

Perché è così richiesto

Facile, perchè il ragazzo ha il contratto in scadenza. Come riportato da Tuttosport, il giocatore, molto richiesto anche all'estero, potrebbe già essere ceduto a gennaio dal club tedesco che non vuole perderlo a parametro zero in estate. Negli ultimi tempi la Juve avrebbe messo la freccia sui giallorossi di Mourinho, segnalato meno convinto a causa dei costi complessivi dell'operazione. L'età - 24 anni - e i costi ridotti lo rendono un profilo appetibile per molti.

Denis Zakaria e Marco Rose Credit Foto Getty Images

Chi è e cosa ha fatto finora

Centrocampista centrale dotato di grande fisicità, Zakaria potrebbe far comodo a mettere quantità ma anche piedi discretamente buoni all'interno di una rotazione di centrocampo: in passato è stato soprannominato anche "il nuovo Vieira", per la sua stazza e le sue movenze, ma è anche in grado di velocizzare molto bene la manovra offensiva. Un brutto infortunio al ginocchio lo ha tenuto fermo da marzo a novembre 2020, ma da allora è diventato punto fermo del suo club - il Borussia Mönchengladbach appunto - conquistando anche la Nazionale in pianta stabile. In questa stagione ha accumulato 9 presenze e segnato 2 reti (contro Arminia Bielefeld) e Borussia Dortmund

Quanto vale

Nato calcisticamente al Servette, è passato poi allo Young Boys dove viene nominato "rookie dell'anno". Acquistato dal Borussia Mönchengladbach nel 2017 per 12 milioni di euro, diventa subito titolare: valutato 30 milioni di euro, ora ha deciso di non rinnovare, quindi rischia di poter lasciare il club a costo zero.

"Sono stato paragonato a [Patrick] Vieira e [Paul] Pogba – altri due giocatori che rispetto molto e, in un certo senso, li vedo come modelli. Quando guardo i loro video penso che mi piacerebbe giocare in quel modo ",

Curiosità

Zakaria avrebbe potuto giocare sia per il Sudan che per il Congo, visto che sua madre è sudanese e suo padre è congolese, ma il centrocampista del Gladbach ha sempre giocato solo per il suo paese natale, la Svizzera (è di Ginevra). Ha iniziato con la squadra U19 nel 2014 ed è ora un giocatore chiave per la squadra senior. Ha giocato due volte con la sua nazionale nella Coppa del Mondo FIFA 2018 nei pareggi della fase a gironi contro Brasile e Costa Rica prima che la Svizzera venisse eliminata agli ottavi da una Svezia ispirata da Emil Forsberg. Il secondo grande torneo a cui ha partecipato Zakaria è stato con la Svizzera a Euro 2020: due presenze contro Galles e Spagna.

Borussia Mönchengladbach Credit Foto Getty Images

Dicono di lui

"Non è facile paragonarlo ai grandi del passato, ma unisce molte qualità che sono state davvero definite da Michel Platini e Zinedine Zidane". - Il portiere del Gladbach Yann Sommer

"Abbiamo un giocatore di prim'ordine nelle nostre fila, che è cresciuto con successo con noi e si adatta perfettamente al calcio che Marco [Rose] e la sua squadra di allenatori vogliono vedere". - Il direttore sportivo del Gladbach Max Eberl.

"Sono contento che il Gladbach abbia trovato un'altra perla. Alla sua età stavo guadagnando le prime presenze per il Borussia. Mi ricorda Toni Kroos a quell'età". - Lothar Matthaüs

