Gigio è un portiere speciale, mi ricorda tanto Buffon seppur con caratteristiche diverse. Col tempo si vedrà se riuscirà a raggiungere i suoi livelli". Con queste parole, ai microfoni di DAZN, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini elogia l'ex portiere del Milan (e suo compagno in Nazionale) ". Con queste parole, ai microfoni di DAZN, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini elogia l'ex portiere del Milan (e suo compagno in Nazionale) Gianluigi Donnarumma , che quest'estate si è trasferito al Paris Saint Germain

"Perché non l'ho portato alla Juve? - sorride Chiellini -. Sono ancora un calciatore e non posso decidere nulla, se tra qualche anno farò qualcos'altro allora ci proverò. Per adesso non posso".

