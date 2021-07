Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Chiellini, pronto un altro anno di rinnovo

Tuttosport racconta come si sta ricostruendo la Juventus di Massimiliano Allegri-bis e i fari sono lpuntati su Giorgio Chiellini. Il contratto con la Juventus è scaduto il 30 giugno, ma sembra ch la societò, a Europeo concluso e quindi la prossima settimana, abbia l’intenzione di raggiungere il capitano per fargli firmare per un altro anno.

La nostra opinione: Chiellini è di sicuro uomo spogliatoio e le prestazioni di Euro2020 lasciano intendere che il difensore può ancora dire la sua. L’unica incognita può essere la questione infortuni, che ultimamente hanno spesso bersagliato il giocatore toscano. Per il resto, il fattore prestativo e la stma di Allegri sono tutti segnali che portano davvero verso il rinnovo.

L’Inter su Dumfries

Per il Corriere dello Sport la cessione di Hakimi è solo il primo passo per risistemare il bilancio dell’Inter: dovranno seguire un’altra serie di piccole operazioni per poter ripareggiare i conti, ma nel frattempo si fano anche i calcoli su quanto servirebbe per Denzel Dumfries, difensore della Nazionale olandese e del PSV. Il club sembra disposto a cederlo, anche se spera in un’asta.

La nostra opinione: il giocatore è del clan di Mino Raiola, quindi l’agente sarà sicuramente in grado di alimentare il gioco al rialzo in cui spera il PSV. Questo non farà sicuramente il gioco dell’Inter, che al momento ha spazi finanziari di manovra molto ristretti e non può permettersi di sforare dal budget prestabilito o rischia di ritrovarsi di nuovo nella situazione di fine campionato.

Cagliari, Nainggolan diventa un caso

Il Cagliari avrebbe tutte le intenzioni di riprendersi Radja Nainggolan, che attualmente si sta allenando con l’Inter. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoblù avrebbero già trovato l’accordo con i nerazzurri per la cessione, ma non c’è l’accordo tra il club e il Ninja. Inizialmente infatti la società sarda avrebbe offerto un ingaggio da due milioni, ma sarebbe tornata sui suoi passi e così il belga sta tentennando.

La nostra opinione: Nainggolan deve fare attenzione alle mosse che compie. Se vuole davvero il Cagliari, probabilmente dovrà accettare un ingaggio ridotto, visto che il club è piccolo e non ha le stesse possibilità economiche della sepur scombussolata Inter. Del resto la strada che porta alla maglia nerazzurra ormai è sbarrata da tempo e non sono molte le offerte per il belga, che quindi sarò chiamato a fare scelte difficili.

