lo svincolo automatico dei giocatori tesserati della società che probabilmente ripartirà dalla Serie D. Brutto colpo per i clivensi che però non mollano e si appellano al Consiglio di Stato. In attesa di questa ulteriore sentenza i veronesi hanno chiesto il blocco degli svincoli alla FIGC. Vediamo i migliori giocatori di una delle rose più forti della serie cadetta. Il Chievo è stato ufficialmente escluso dalla Serie B dopo la sentenza di oggi del Tar . La conseguenza èdei giocatori tesserati della società che probabilmente ripartirà dalla Serie D. Brutto colpo per i clivensi che però non mollano e si appellano al Consiglio di Stato. In attesa di questa ulteriore sentenza i veronesi hanno chiesto il blocco degli svincoli alla FIGC. Vediamo i migliori giocatori di una delle rose più forti della serie cadetta.

Frosinone-Chievo Verona, Serie A 2018-2019: una parata di Adrian Semper (Chievo) (LaPresse) Credit Foto Eurosport

Adrian Semper è un portiere 23enne di sicuro affidamento. Arrivato dalla Dinamo Zagabria ha esordito in Serie A nel finale di stagione 2018/2019 per poi fare due anni da titolare in serie b con i mussi volanti.

Luca Garritano Credit Foto Getty Images

Luca Garritano, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ha esordito in A con i neroazzurri nel 2013. Dopo diversi prestiti, l'attaccante si afferma al Chievo con cui nell'ultima stagione colleziona 38 presenze e 8 reti.

Mattia Viviani, Chievo Credit Foto Getty Images

Mattia Viviani è uno dei prospetti più interessanti. Si forma al Brescia con cui fa l'esordio in A nella stagione 2019/2020, per poi passare al Chievo. Il mediano ventenne ha completato un ottimo campionato di Serie B nell'ultima annata e vanta numerose presenze nelle nazionali giovanili.

