Calcio

Calciomercato - Clamoroso al Tottenham: via Fonseca per Gattuso; Parma: ecco Buffon, ora è ufficiale

CALCIOMERCATO - Giornata incredibile per Gennaro Gattuso, il quale in mattinata rescinde con la Fiorentina per dissidi con la dirigenza e poi viene contattato da Paratici per guidare il Tottenham, che nel frattempo scarica Paulo Fonseca. Buffon è ufficiale al Parma, mentre Young saluta l'Inter per raggiungere l'Aston Villa. Sergio Ramos dà il suo "arrivederci" al Real Madrid.

00:00:58, 33 minuti fa