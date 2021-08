Nonostante l'addio di Messi, Griezmann non continuerà nel Barcellona. Tra i due non c'erano grandi rapporti ma, più in generale, il francese non è mai riuscito ad ambientarsi nel sistema catalano. Considerando la voglia del Barça di abbattere il monte ingaggi, anche Griezmann è finito nella lunga lista dei giocatori in uscita (come Pjanic) e potrebbe lasciare i blaugrana nelle prossime ore, trovando spazio nella sua ex squadra: l'Atlético Madrid. I colchoneros andrebbero così a riprendere il classe '91 con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 60 milioni.

Il sostituto di Griezmann? Arrivano i no per João Félix e Dani Olmo

C'è da trovare però un sostituto di Griezmann, ricordando inoltre l'assenza per diverse settimane di Agüero infortunato. È venuto naturale chiedere João Félix che voleva cambiare aria per provare un gioco diverso da quello di Simeone, ma l'Atlético ha risposto con un secco no. Era stata intavolata poi una trattativa col Lipsia per Dani Olmo, dopo aver ceduto proprio ai sassoni Ilaix Moriba. I catalani avevano già l'accordo col giocatore spagnolo, ma non hanno trovato quello col club della Red Bull che ha chiesto 75 milioni per il classe '98.

Chiesto Luuk de Jong al Siviglia

E ora? È intervenuto lo stesso Koeman che, secondo El Mundo Deportivo, ha fatto il nome di Luuk de Jong alla dirigenza. Non proprio il top player che ti aspetti, ma il tecnico olandese conosce molto bene l'attaccante del Siviglia avendolo allenato in Nazionale. L'attaccante classe '90, inoltre, conosce già molto bene la Liga considerando i due anni in Andalusia con tanto di 10 reti in campionato. E potrebbe arrivare per soli 20 milioni.

Koeman: "Messi ci mancherà, ma non possiamo vivere nel passato"

