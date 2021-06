Calcio

Calciomercato - come cambia la Juventus con l'acquisto di Locatelli

CALCIOMERCATO - Come cambierebbe la Juventus con Locatelli? Massimiliano Allegri potrà usufruire di un centrocampista duttile che fa del controllo del pallone e della sua distribuzione una vera arte. In più, è ancora molto fresco dal punto di vista anagrafico, per cui potrebbe avere ampi margini di crescita.

00:01:25, 26 minuti fa