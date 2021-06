C'è anche il Milan nella corsa per accaparrarsi lo svincolato più "di lusso" dell'attuale finestra di calciomercato: Sergio Ramos. La notizia è stata riportata dalla Spagna, in particolare da, volto di punta di. Paolo Maldini (peraltro idolo di Ramos) si è subito fatto vivo alla notizia del divorzio col Real Madrid. A spaventare è l'ingaggio richiesto dall'ex Siviglia: un biennale da 15 milioni a stagione, più altri 20 milioni di bonus alla firma. Il Diavolo, comunque, ci sta pensando seriamente.

Insoma, stando dietro alle prime pretese di Ramos, dopo 16 anni di Real Madrid, serve una disponibilità complessiva di 50 milioni. Al momento, nella trattativa, sembrerebbero ancora in vantaggio PSG e Manchester City, ma il Milan - dopo il riscatto di Fikayo Tomori - vede di buon grado la possibilità di inserire in rosa un giocatore di assoluta esperienza, per la guida della retroguardia al rientro in Champions. Situazione in evoluzione.