risposte di Ibrahim Mustapha) L'eco dell'indiscrezione del Daily Express, secondo cui incomberebbero nubi minacciose sul futuro di Ole Gunnar Solskjaer dopo la clamorosa sconfitta del Manchester United all'esordio in Champions League contro lo Young Boys, è inevitabilmente arrivata anche in Italia. Anche e soprattutto perché, secondo quanto riferito dal tabloid inglese, tra i possibili candidati a prendere il posto di Solskjaer (qualora quest'ultimo non dovesse riuscire a raddrizzare il cammino europeo dei Red Devils) c'è anche Antonio Conte. Abbiamo chiesto ai nostri colleghi della redazione di Eurosport UK di valutare innanzitutto l'operato di Solskjaer alla guida dello United e in secondo luogo di capire quale impatto avrebbe a Manchester l'approdo di Conte, in particolare nel rapporto con Cristiano Ronaldo

Ole Gunnar Solskjaer Credit Foto Getty Images

A vostro avviso lo United crede ancora nel lavoro di Solskjaer?

Per ora assolutamente sì. Il tecnico è stato sostenuto pesantemente sul mercato con gli arrivi di Varane, Sancho e, naturalmente, Ronaldo, quindi è difficile che il club cambi idea su di lui a stagione appena iniziata, a meno che non succeda qualcosa di disastroso in campionato. L'avvio del Manchester United in Premier League fa capire che i Red Devils lotteranno per il titolo e, nonostante la sconfitta shock di martedì (contro lo Young Boys in Champions, ndr), per fare strada in Champions League. Tuttavia, non riuscire a vincere la Premier o una prematura eliminazione dalla Champions potrebbero spingere il club a prendere una decisione dolorosa a fine stagione e separarsi da Solskjaer. Dopo un lavoro di tre anni e moltissimi soldi spesi sul mercato sarebbe difficile per il tecnico rimanere senza avere vinto nulla.

Come vedreste un eventuale ritorno di Conte in Inghilterra? È considerato un grande allenatore?

Conte gode di ottima reputazione in Inghilterra perché ha vinto con il Chelsea alla sua prima stagione. In molti ricordano che ha avuto un inizio difficile ma che, dopo avere capito quali fossero i problemi e avere cambiato la squadra dove ce n'era bisogno, ha centrato il risultato. E il secondo anno, nonostante sia stato complicato e caratterizzato da rapporti problematici con alcuni giocatori (Diego Costa, ad esempio), non è visto come un fallimento tale da minare la reputazione di Conte, vista la rapidità con la quale Abrahmovich è solito licenziare gli allenatori. Se c'era qualche dubbio, lo Scudetto vinto con l'Inter ha ricordato a tutti le sue qualità di tecnico ed è proprio questo che è stato accostato a Tottenham, Arsenal e ora allo United.

Antonio Conte ai tempi del Chelsea - Stagione 2016-17 Credit Foto Getty Images

Secondo noi il rapporto tra Conte e Ronaldo potrebbe essere problematico, visto il carattere del tecnico. Qual è il vostro parere?

Se analizziamo la situazione dal punto di vista di Ronaldo, è raro che lui litighi pubblicamente con gli allenatori. Di solito si concentra completamente su ciò che deve fare in campo quindi, a meno che non sia Conte a causare qualsiasi tipo di problema, probabilmente lavorerebbero bene insieme. Sono sicuro che Conte sarà consapevole dell'importanza di Ronaldo e farà in modo di andarci d'accordo".

