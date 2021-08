Harry Kane si auto esclude dall'ultima settimana di calciomercato e rimane al Tottenham. L'attaccante inglese, rimasto al centro della scena per diverse settimane, ha smentito un possibile passaggio ai Citizens: "Resto al 100%". I campioni d'Inghilterra in carica avevano puntato fortissimo subito sull'attaccante degli Spurs, ma la trattativa non è mai decollata seriamente. Da qui, l'idea di rivolgersi altrove, e i rumors attorno a Cristiano Ronaldo che tornerebbe volentieri in Premier League. Per saperne di più abbiamo chiesto un parere a Pete Sharland, esperto di calcio e penna di Eurosport UK.

Sì, penso che il City abbia guardato nella direzione di Cristiano Ronaldo (Pete Sharland)

Ronaldo al City è una trattativa reale?

"Sì, penso che il City abbia guardato nella direzione di Cristiano Ronaldo perché non c'è stata alcuna possibilità di arrivare a Kane quest'estate. Tuttavia, questo sarebbe un ENORME allontanamento dal tipo di giocatore che normalmente firmano. Di solito vanno per giovani in via di sviluppo, non per vecchie star".

Cristiano Ronaldo tornerà a giocare in Inghilterra oppure resterà in Serie A? Credit Foto PA Sport

Il portoghese sarebbe funzionale al gioco di Pep Guardiola?

"È strano perché sembra davvero che abbiano bisogno di un attaccante. Lo United ha aggiunto Sancho, il Chelsea ha firmato Lukaku, il Liverpool è in piena forma, però il City ha aggiunto Grealish e ha perso solo Aguero (solo sei gol in tutte le gare) rispetto all'anno scorso. In teoria dovrebbero essere a posto, ma con il miglioramento delle rivali ci sarà più pressione".

Guardiola sarebbe in grado di farlo agire come centravanti?

"Se venisse, Pep lo userebbe sicuramente come attaccante vero e proprio. Tuttavia, Ronaldo ha ancora un movimento decente per la sua età, e non sarei sorpreso di vederlo muoversi un po' di più per il campo".

E' Robert Lewandowski l'unica alternativa reale del City se non dovesse arrivare Guardiola Credit Foto Getty Images

Ci sono alternative sul mercato?

"Onestamente, non sembra. Forse Lewandowski, ma anche lui sarebbe troppo costoso".

