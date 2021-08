In poco più di 24 ore, Cristiano Ronaldo ha disertato la Continassa e aperto un nuovo capitolo con la casacca dei Red Devils . Un addio affrettato, per un campione che all'ombra della Mole aveva esaurito obiettivi e motivazioni.

Un addio talmente affrettato che, nel video dedicato ai tifosi bianconeri, il portoghese ha commesso un refuso alquanto grossolano. Alla fine del tributo infatti, compare la grafica con scritta "GRAZZIE JUVENTUS", con una z di troppo. Errore di distrazione? Non lo sapremo mai, intanto i tifosi bianconeri hanno notato il refuso, criticando la stella di Funchal per il suo pressapochismo.

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Il saluto di CR7 ai tifosi della Juve

Il nuovo giocatore del Manchester United ha dedicato un messaggio di addio ai tifosi bianconeri sui suoi account social: "Oggi saluto un club fantastico, il più grande d'Italia e sicuramente uno dei più grandi di tutta Europa. Ho dato il mio cuore e la mia anima per la Juventus e amerò sempre la città di Torino fino ai miei ultimi giorni. I “tiffosi bianconeri” mi hanno sempre rispettato e ho cercato di ricambiare quel rispetto lottando per loro in ogni partita, in ogni stagione, in ogni competizione. Alla fine, possiamo tutti guardare indietro e accorgerci che abbiamo fatto grandi cose, non tutto quello che volevamo, ma comunque abbiamo scritto una bella storia insieme. Sarò sempre uno di voi. Ora fate parte della mia storia, come io sento di essere parte della vostra. Italia, Juve, Torino, tifosi bianconeri, sarete sempre nel mio cuore".

Locatelli: "Il gol col Milan? Mia nonna juventina mi disse..."

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55