Cristiano Ronaldo al Manchester United è una cosa fatta. I Red Devils hanno offerto alla Juventus tra i 25 e i 30 milioni di euro, e all'attaccante portoghese un biennale da 25 milioni di sterline a stagione. Decisiva, per la riuscita dell'affare, la telefonata con Alex Ferguson, suo ex allenatore, e alcuni messaggi con i compagni dell'epoca (Ferdinand su tutti). Il Manchester City, dopo essere stato in pole per alcuni giorni, si è defilato dalla trattativa, lasciando campo libero ai rivali cittadini. Allegri, oggi pomeriggio in conferenza stampa, aveva anticipato l'addio, e poco dopo, Solskjaer, manager dello United, lo aveva praticamente richiamato a casa: "Qui è una leggenda". Chi prenderà la Juve al posto di CR7? Le trattative sul tavolo sono aperta con Kean, Icardi, Scamacca e Raspadori.

L'asso portoghese ha lasciato Torino con un aereo privato decollato dall'aeroporto di Caselle attorno alle ore 14.30, con direzione Lisbona. Sulla carta c'era solo una squadra ad attenderlo, ma dopo aver flirtato per due giorni, il ManCity ha abbandonato la corsa favorendo i cugini dello United, che si sono inseriti dopo le dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer e il forcing di Bruno Fernandes. "Bruno Fernandes ci ha parlato, sa cosa pensiamo di lui. Noi ci siamo. Con Ronaldo abbiamo sempre avuto un buon rapporto". Mentre Pep Guardiola, dall'altra parte della città, era stato molto più cauto: "Cristiano è un calciatore della Juventus, non posso dire altro. Decide lui dove andare. In questi ultimi giorni di mercato può succedere di tutto".

Niente derby di Manchester, dunque, e niente asta per assicurarsi CR7. Ronaldo torna all'Old Trafford. Tra la parte fissa e quella legata ai bonus, l’offerta del Manchester United dovrebbe essere di circa 25 milioni di euro, poco meno rispetto alla cifra che voleva la Juventus (28.8) per non iscrivere una minusvalenza a bilancio. A Cristiano Ronaldo, invece, il Manchester United ha offerto un biennale da 25 milioni netti di sterline a stagione.

