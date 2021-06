Futuro alla Juventus? Ho giocato al massimo per anni, ora ne ho 36 e questo non mi influenzerà agli Europei. Ciò che verrà, sarà la cosa migliore per me. Ora sono concentrato sul torneo". ". Così, dal ritiro del Portogallo a Euro 2020, Cristiano Ronaldo parla del suo futuro con dichiarazioni piuttosto sibilline che lasciano aperti pesanti interrogativi circa la prosecuzione della sua carriera in maglia bianconera.

Risposte sibilline

Non ho più 18 o 19 anni in cui scalpitavo e non dormivo la notte pensando al mio futuro. Ora c'è l'Europeo e penserò solo e unicamente alla mia nazionale. Dopodiché sono convinto che l'anno che verrà riserverà il meglio per me". La stella della Juventus ha quindi proseguito, durante la conferenza di presentazione del match del suo Portogallo contro l'Ungheria, sentenziando in maniera sibillina sull'argomento mercato , che lo vede accostato a PSG, Manchester United e Real Madrid: "".

Cristiano Ronaldo, Juventus 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Da giovincello a veterano: il record dei 5 Europei

Da giovincello al fianco di gente come Figo e Rui Costa all'Europeo casalingo del 2004 a veterano di una selezione campione in carica nel 2016 e ringiovanita: CR7, domani (martedì 15 giugno") diventerà l'unico giocatore ad aver disputato 5 campionati europei per nazioni: "E' un record che mi lusinga molto, ma trovo molto più importante che il Portogallo si batta per portare a casa il secondo titolo consecutivo. Io gioco sempre per vincere: la nostra nazionale è stata ritoccata, ha una media età più bassa e l'Ungheria resta una squadra molto organizzata. Il segreto della mia longevità? L'adattamento. Alle squadre, alle situazioni, ai tempi che cambiano. Di testa non sono più quello di 17 anni fa: occorre crescere sotto tutti gli aspetti, se si vuole restare in campo per tanto tempo come me...".

Portogallo a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

