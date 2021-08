Jorge Mendes e la dirigenza bianconera per dirimere il destino di Cristiano Ronaldo, il cui 90 minuti di incontro. Quanto una partita di calcio è durato il summit mattutino frae la dirigenza bianconera per dirimere il destino di, il cui futuro – a 5 giorni dalla fine del mercato – resta tutto da decifrare. A convocare il potente agente dell’asso portoghese è stata la società bianconera, infastidita dalle chiacchiere e dai boatos continui che destabilizzano l’ambiente e la squadra.

Chi era presente al vertice e cosa è emerso

All’incontro alla Continassa con il manager portoghese hanno presenziato l’ad Maurizio Arrivabene, il vicepresidente Pavel Nedved e il capo dell’area sport Federico Cherubini. La chiacchierata fra le due parti ha portato a un nulla di fatto, con Mendes che ha sottoposto alla dirigenza bianconera gli interessamenti di City e PSG e la Juventus che ha ribadito all’agente che non c’è alcuna intenzione di liberare a zero Cristiano Ronaldo. Le parti continueranno a dialogare: ora è probabile che Mendes chieda al City – o in seconda battuta al PSG – di fare uno sforzo per provare ad esaudire il desiderio del suo assistito più celebre che, dopo un triennio alla Juventus, appare poco motivato a restare all’ombra della Mole.

La Juventus nel frattempo non sta con le mani in mano e proprio in queste ore ha convocato in sede Mino Raiola, altro agente molto potente e che detiene la procura, fra gli altri, di Moise Kean, attaccante che non ha ancora trovato una sistemazione. Se son rose fioriranno.

