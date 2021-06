Calcio

Calciomercato - Cristiano Ronaldo-Juventus, parole di addio? Buffon torna a Parma

CALCIOMERCATO - Dal ritiro del Portogallo a Euro 2020, parole sibilline dell'asso lusitano: "Futuro alla Juve? Ho 36 anni, quel che verrà sarà solo il meglio". A 43 anni, Buffon torna a difendere la porta del Parma per riportarlo in Serie A, mentre l'ex Inter del Triplete Maicon Douglas si accorda coi sammarinesi del Tre Penne. Sirene inglesi per Domenico Berardi: lo cercano Tottenham e United.

00:00:57, un' ora fa